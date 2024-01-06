Peygamberler Şehri ve İnsanlığın Sıfır Noktası: Şanlıurfa Gezi Rehberi

Rivayete göre eski Yunanlılar Enoch’un (Enoch=Hermes = İdris Peygamber = Uhnud, bu dört ismin aynı kimse olduğu kabul edilmektedir.) insanlara şehirler kurmayı öğrettiği ve onun devrinde 180 şehir kurulduğunu, bunların en küçüğünün Urhai veya diğer bir okunuşla Orhay yani Urfa olduğu söylenmektedir.

Bir diğer rivayete göre ise İdris peygamber Nuh peygamberden önce gelmiştir ve Urfa Nuh tufanından önce kurulmuştur. Tufanda bütün dünya gibi Urfa’da harap olmuş fakat tufandan sonra dünya yeniden kuruldu ve Urfa da tarihte ki yerini tekrar almış. Yine rivayete göre Nuh tufanından sonra Babil’de hüküm süren Nemrut üç şehir inşa ettirmiş bu biri de Urfa şehridir. Şehir önce Arach ve daha sonraları Erech, Orhay, Edessa ve Ruha isimlerini almıştır.

Urhai veya Orhay adı Urfa’nın ilk sakinleri olan Arami – Süryanilerin verdiği isimdir. Daha sonra Urfa’ya gelen Helenler Edessa ismini verdiler, Urfa da içinden akan Karakoyun (Daysan) deresi ve kaynayan pınarlardan dolayı suyu bol bir şehirdi bu yüzden “suyu bol” anlamına gelen Edessa ismi verilmiştir. Urfa’ya Edessa isminden başka yine ‘suyu güzel çeşme’ anlamına gelen “Kaliruha” adı da verilmiştir. İslam’ın fethinden sonra Müslüman Araplar tarafından “Kaliruha”nın “Kali” heceleri atılmış ve sadece “Ruha” kelimesi kullanılmıştır. Osmanlı devrinde Urfa denilmeye başlanmıştır. Başka bir rivayetle Orhay isminin Urfa’ya dönüştürülmesi daha uygun olduğu düşünülmektedir.

Türkler 24 Aralık 1144 günü Urfa’ya girmiş, Urfa valiliğine Ali Küçük getirilerek emrine bir garnizon ve yedi kumandan verilmiştir. Bu zafer Müslümanların Haçlılara karşı ilk büyük başarısı olarak kabul edilir ama aynı zamanda II. Haçlı Seferi’nin de başlıca sebebi kabul edilmektedir. Urfa, Haçlılardan geri alındıktan sonra, İmâdeddin Zengi bir kısım Ermeni'yi şehirden göndermiş, Süryanilere haklar tanımış ve Müslümanlara yakın olan Yahudilerden 300 aileyi Urfa’ya yerleştirmiş. Hatta Urfa merkezindeki Hasan Padişah Caminin yerine bir sinagog bulunuyordu.

Yavuz Sultan Selim'in 1516 yılında Mercidâbık Savaşında Memlükleri yenmesiyle Urfa Osmanlı sınırları içine katılmıştır. Osmanlı idaresine girdikten sonra bir sancak olarak Diyarbekir’e bağlanmıştır. I. Dünya Savaşı'nın sonunda 1919 yılındaki İngiliz işgaline kadar Osmanlı idaresinde kalan Urfa 1866 yılında Halep Vilayetine bağlandı.1919 yılında, önce İngilizlerin, daha sonra Fransızların işgaline uğradı ve şehir 11 Nisan 1920'de Urfalı milisler tarafından işgalden kurtarılarak Cumhuriyet sonrasında 1924 yılında il olmuştur. Urfa’nın adı 22 Haziran 1984 tarihinde ve 18439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3020 sayılı kanunla Şanlıurfa olarak değiştirildi. 2016 yılında Şanlıurfa halkının Türk Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıktan dolayı meclis tarafından Şanlıurfa’ya İstiklal Madalyası verildi.