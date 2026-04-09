Pet Şişe Suya Zam Geldi: Nedeni Petrol!

Pet şişe sularda fiyatların artma nedenlerinden birini petrol oluşturuyor. Pet şişelerin hammaddesi petrol olduğu için zam kaçınılmaz oldu.

Mutfakların ve günlük yaşamın en temel ihtiyacı olan su fiyatları, bu kez doğrudan kaynağıyla değil, 'kabıyla' gündemde. Pet şişelerin ana maddesi olan ve petrolden üretilen polietilen tereftalat (PET), küresel piyasalardaki dalgalanmalardan nasibini aldı.

Sektör temsilcilerinden gelen açıklamalar, tüketicinin cebini yakacak cinsten. Petrol fiyatlarında bu yıl yaşanan sert yükselişin, bölgedeki ateşkes süreçlerine rağmen yüzde 50 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi, plastik ham madde maliyetlerini doğrudan yukarı çekti. Sektör paydaşları, suyun kendisinden çok,