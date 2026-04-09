Pet Şişe Suya Zam Geldi: Nedeni Petrol!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.04.2026 - 12:25

Pet şişe suya 1.5 ayda yüzde 38.45 oranında zam geldi. Zincir marketlerde şubat ayında 26 liradan satılan 5 litrelik pet şişe su 36 TL’ye ulaştı. Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl’ün haberine göre fiyatlardaki bu yükselişin nedeni petrol.

Pet şişe suya petrol zammı geldi.

Petrol fiyatları Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle arttı. Fiyatlarda meydana gelen yükselişler adeta A’dan Z’ye her kalemi etkiledi. Etkilenen ürünlerden biri de pet şişe sular oldu. 5 litrelik pet şişe sular marketlerde yüzde 38.45 oranında zamlandı. 26 liraya satılan pet şişe su, 36 liraya satılmaya başlandı.

Sektör temsilcileri fiyatlardaki yükselişin iki nedenden kaynaklandığını açıkladı: “Su, doğrudan nakliye işidir. Nakliye maliyeti ise yakıt giderine bağımlı. Motorindeki fiyat artışı, su fiyatlarına da kaçınılmaz olarak yansıyor.”

Pet şişelerin hammaddesi petrol.

Pet şişe sularda fiyatların artma nedenlerinden birini petrol oluşturuyor. Pet şişelerin hammaddesi petrol olduğu için zam kaçınılmaz oldu. 

Mutfakların ve günlük yaşamın en temel ihtiyacı olan su fiyatları, bu kez doğrudan kaynağıyla değil, 'kabıyla' gündemde. Pet şişelerin ana maddesi olan ve petrolden üretilen polietilen tereftalat (PET), küresel piyasalardaki dalgalanmalardan nasibini aldı.

Sektör temsilcilerinden gelen açıklamalar, tüketicinin cebini yakacak cinsten. Petrol fiyatlarında bu yıl yaşanan sert yükselişin, bölgedeki ateşkes süreçlerine rağmen yüzde 50 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi, plastik ham madde maliyetlerini doğrudan yukarı çekti. Sektör paydaşları, suyun kendisinden çok,

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
