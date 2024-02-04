Persona 3 Reload Türkçe Dil Desteği İle Çıktı! İlk Günden Game Pass Sistemine Eklendi
Persona 3 Reload Türkçe Dil Desteği İle Çıktı! İlk Günden Game Pass Sistemine Eklendi
Yıllar önce yayınlanan Persona 3, yenilenmiş hali ile birlikte çıktı. Persona 3 Reload, grafiksel yenilenmenin yanı sıra kontrol güncelleştirmeleri ve yeni oynanış ögeleri de içeriyor.
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Çıkışından yıllar sonra gelen remastered.
Ne anlatıyor bu Persona 3?
Persona 3 Reload, Türkçe dil desteğini bünyesinde barındırıyor.
Persona 3, ilk günden Xbox Game Pass ile oynanabilir.
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