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Persona 3 Reload Türkçe Dil Desteği İle Çıktı! İlk Günden Game Pass Sistemine Eklendi

Persona 3 Reload Türkçe Dil Desteği İle Çıktı! İlk Günden Game Pass Sistemine Eklendi

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 15:20

Yıllar önce yayınlanan Persona 3, yenilenmiş hali ile birlikte çıktı. Persona 3 Reload, grafiksel yenilenmenin yanı sıra kontrol güncelleştirmeleri ve yeni oynanış ögeleri de içeriyor.

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Çıkışından yıllar sonra gelen remastered.

Çıkışından yıllar sonra gelen remastered.

Persona 3, Japonya için 2006 yılında, Avrupa için ise 2008 yılında oyuncularla buluşmuştu. Sadece birkaç yıl sonra da PSP için çıkan yapım, şimdi de yenilenmiş hali ile konsollara ve PC'ye çıktı. Persona 3 Reload, grafiksel yenilenmelerin dışında kontrol güncelleştirmeleri ve yeni oynanış ögeleri içeriyor.

Ne anlatıyor bu Persona 3?

Ne anlatıyor bu Persona 3?

Persona 3, bizleri Gekkoukhan lisesine götürüyor. Cinsiyetini kendimizin belirlediği ana karakterimizle, okulda sıradan bir öğrenci hayatı yaşıyoruz. Tabii bu gündüzleri geçerli. Geceleri ise bambaşka bir dünya bizleri bekliyor. 'Karanlık Saat' olarak adlandırılan bir zaman diliminde, bambaşka bir dünyanın kapıları açılıyor. Biz de ana karakterimizle gündüzleri derslere girip öğrenci hayatı yaşarken, geceleri de bu dünyaya giderek neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz.

Persona 3 Reload, Türkçe dil desteğini bünyesinde barındırıyor.

Persona 3 Reload, Türkçe dil desteğini bünyesinde barındırıyor.

Türkçe dil desteği, doğal olarak Türk oyuncu topluluğunu sevindiren bir durum. Özellikle diyaloğun fazla olduğu bu tarz yapımların Türkçe desteği ile gelmesi, serinin hayranlarını fazlasıyla mutlu etti. Türkçe dil desteği, daha önce hiç Persona oynamamış ve seriye giriş yapmak isteyen oyuncular için de iyi bir fırsat.

Persona 3, ilk günden Xbox Game Pass ile oynanabilir.

Persona 3, ilk günden Xbox Game Pass ile oynanabilir.

Oyun fiyatlarının uçması ile günümüzün en yararlı sistemlerinden olan Game Pass, Persona 3 Reload oynayacakları da sevindirdi. İlk günden sisteme eklenen Persona 3 Reload, Xbox konsollarından ve PC üzerinden oynanabilir. Oyunun Steam fiyatı ise 69.99 dolar olarak belirlendi.

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