Persona 3 Reload Türkçe Dil Desteği İle Çıktı! İlk Günden Game Pass Sistemine Eklendi

Türkçe dil desteği, doğal olarak Türk oyuncu topluluğunu sevindiren bir durum. Özellikle diyaloğun fazla olduğu bu tarz yapımların Türkçe desteği ile gelmesi, serinin hayranlarını fazlasıyla mutlu etti. Türkçe dil desteği, daha önce hiç Persona oynamamış ve seriye giriş yapmak isteyen oyuncular için de iyi bir fırsat.