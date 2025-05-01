Perihan Savaş'ın Eski Kocası İbrahim Tatlıses’i Otelde Bastığı O Geceye Gidiyoruz!

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in fırtınalı evliliğini bilmeyen yok ama bu otel baskını hikayesini duymuş muydunuz? Meğer Savaş, evli oldukları dönemde Tatlıses’i Gümüşsuyu’nda bir otelde bizzat yakalamış! Üstelik İbrahim Tatlıses, o gece eşini inandırmak için “Ben er Mehmet” diyerek resepsiyon görevlisine bile rol yaptırmış.

Bu olay, yıllar sonra Perihan Savaş’ın kendi ağzından tekrar gün yüzüne çıktı. İbrahim Tatlıses'in “Yaktın beni Sabri!” diye feryat ettiği o geceye birlikte dönüyoruz…