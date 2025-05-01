Perihan Savaş'ın Eski Kocası İbrahim Tatlıses’i Otelde Bastığı O Geceye Gidiyoruz!
Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in fırtınalı evliliğini bilmeyen yok ama bu otel baskını hikayesini duymuş muydunuz? Meğer Savaş, evli oldukları dönemde Tatlıses’i Gümüşsuyu’nda bir otelde bizzat yakalamış! Üstelik İbrahim Tatlıses, o gece eşini inandırmak için “Ben er Mehmet” diyerek resepsiyon görevlisine bile rol yaptırmış.
Bu olay, yıllar sonra Perihan Savaş’ın kendi ağzından tekrar gün yüzüne çıktı. İbrahim Tatlıses'in “Yaktın beni Sabri!” diye feryat ettiği o geceye birlikte dönüyoruz…
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Yeşilçam’ın yıldız oyuncularından Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses’le 1979 yılında evlenmiş, bu birliktelikten Melek Zübeyde adında bir kızları dünyaya gelmişti.
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Perihan Savaş’ın anlattığına göre olay 1982 yılında gerçekleşiyor.
Ama Perihan Savaş şüpheleniyor, “İçim rahat etmedi, Merkez Komutanlığı’nı ben de aradım” diyor.
Çünkü Perihan Savaş, “İbrahim’in en sevdiği oteldi, biliyordum orada olduğunu” diyor.
Tatlıses’in şaşkınlığı karşısında, Savaş sadece “Sağ olsun Sabri Bey, benim korktuğumu anladı da gönderdi” diye yanıt veriyor.
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Perihan Savaş bu hikayeyi yıllar sonra İbrahim Tatlıses'in programında 80 milyona anlatıyor.
Buyrun olayı bir de Perihan Savaş'tan bizzat dinleyin:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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