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Perihan Savaş'ın Eski Kocası İbrahim Tatlıses’i Otelde Bastığı O Geceye Gidiyoruz!

Perihan Savaş'ın Eski Kocası İbrahim Tatlıses’i Otelde Bastığı O Geceye Gidiyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.05.2025 - 15:53

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in fırtınalı evliliğini bilmeyen yok ama bu otel baskını hikayesini duymuş muydunuz? Meğer Savaş, evli oldukları dönemde Tatlıses’i Gümüşsuyu’nda bir otelde bizzat yakalamış! Üstelik İbrahim Tatlıses, o gece eşini inandırmak için “Ben er Mehmet” diyerek resepsiyon görevlisine bile rol yaptırmış. 

Bu olay, yıllar sonra Perihan Savaş’ın kendi ağzından tekrar gün yüzüne çıktı. İbrahim Tatlıses'in “Yaktın beni Sabri!” diye feryat ettiği o geceye birlikte dönüyoruz…

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Yeşilçam’ın yıldız oyuncularından Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses’le 1979 yılında evlenmiş, bu birliktelikten Melek Zübeyde adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Yeşilçam’ın yıldız oyuncularından Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses’le 1979 yılında evlenmiş, bu birliktelikten Melek Zübeyde adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Ancak çiftin 1982 yılında boşanmasıyla son bulan bu evlilik, sadece magazin sayfalarına değil, hafızalara da olaylı anılarıyla kazınmıştı.

İkili zaman zaman ekranlarda geçmişe dair açıklamalarda bulunsa da, Savaş’ın geçtiğimiz yıllarda anlattığı bir anı herkesin ağzını açık bıraktı. İbrahim Tatlıses’i bizzat otelde bastığını anlattı! Ama öyle kıyametlik bir durum yokmuş. En azından onun anlattığına göre…

Perihan Savaş’ın anlattığına göre olay 1982 yılında gerçekleşiyor.

Perihan Savaş’ın anlattığına göre olay 1982 yılında gerçekleşiyor.

O sırada İbrahim Tatlıses Bebek Gazinosu’nda sahne alıyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu gece, konserin bitmesinin ardından Tatlıses eve dönmeyince Savaş endişeleniyor. 

Saat gece 2’yi geçiyor ama ortada hala eşi yok. Tam da o sırada telefon çalıyor, arayan “Er Mehmet”! Asker olduğunu söyleyen bu kişi, Tatlıses’in sokağa çıkma yasağında yakalandığını, o yüzden merkez komutanlığında misafir edildiğini bildiriyor.

Ama Perihan Savaş şüpheleniyor, “İçim rahat etmedi, Merkez Komutanlığı’nı ben de aradım” diyor.

Ama Perihan Savaş şüpheleniyor, “İçim rahat etmedi, Merkez Komutanlığı’nı ben de aradım” diyor.

Telefondaki başçavuş Sabri Bey, “Burada öyle biri yok Perihan Hanım” deyince iş çığırından çıkıyor. Savaş’ın anlattığına göre Sabri Bey, İstanbul’daki bütün karakolları ve kışlaları arıyor ama İbrahim Tatlıses yok!

Sonrasında Savaş’a bir cip ve iki asker tahsis ediliyor, kendisini Gümüşsuyu’ndaki otele götürüyorlar. Neden mi o otel?

Çünkü Perihan Savaş, “İbrahim’in en sevdiği oteldi, biliyordum orada olduğunu” diyor.

Çünkü Perihan Savaş, “İbrahim’in en sevdiği oteldi, biliyordum orada olduğunu” diyor.

Resepsiyonda çalışan çocuk, meğer telefonda “Er Mehmet” rolünü yapan kişiymiş. Otelin arka tarafından bir baş uzanıyor: “İbrahim Tatlıses”. 

Kafayı çıkarıyor, tekrar kaçıyor. Sonra geri geliyor ve yüzleşme başlıyor. Savaş, Tatlıses’nin askerleri görünce paniklediğini, “Ee bu cip, bu askerler… Nereden, nasıl?” diye sorduğunu söylüyor.

Tatlıses’in şaşkınlığı karşısında, Savaş sadece “Sağ olsun Sabri Bey, benim korktuğumu anladı da gönderdi” diye yanıt veriyor.

Tatlıses’in şaşkınlığı karşısında, Savaş sadece “Sağ olsun Sabri Bey, benim korktuğumu anladı da gönderdi” diye yanıt veriyor.

Anlattığına göre o gece İbrahim Tatlıses’i başka kadınlarla yakalamamış. “Çapkınlık yoktu, erkek arkadaşlarıyla muhabbet ediyordu. Başka bir şey olsaydı zaten o orada kalırdı, ben dönerdim” diyor.

Eve gittiklerinde telefon çalıyor. Arayan Sabri Başçavuş. İbrahim Tatlıses telefonu açıyor ve “Yaktın beni Sabri, yaktın!” diye sitem ediyor.

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Perihan Savaş bu hikayeyi yıllar sonra İbrahim Tatlıses'in programında 80 milyona anlatıyor.

Perihan Savaş bu hikayeyi yıllar sonra İbrahim Tatlıses'in programında 80 milyona anlatıyor.

İbrahim Tatlıses'in ara ara Perihan Savaş'ın konuşmasını bölmesi ve gülerek 'Artık anlatma herkes anladı zaten olayın devamını' demesi de dikkat çeken bir detay.

Buyrun olayı bir de Perihan Savaş'tan bizzat dinleyin:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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