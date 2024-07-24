Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Pentagram’ın Derinliklerinde Gezinmek: En İyi 15 Şarkıyla Müzikal Yolculuk!

etiket Pentagram’ın Derinliklerinde Gezinmek: En İyi 15 Şarkıyla Müzikal Yolculuk!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 22:32

Metal müziğin Türkiye’deki en büyük isimlerinden biri olan Pentagram’ın dünyasına dalmaya hazır mısın? Pentagram'ın en iyi 15 şarkısını senin için listeledik. Hazırsan, bu efsane grubun derinliklerine doğru müzikal bir yolculuğa çıkalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Pentagram - Bir

2. Pentagram - Bu Alemi Gören Sensin

3. Pentagram - For Those Who Died Alone

4. Pentagram - Lions in a Cage

5. Pentagram - Anatolia

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Pentagram - Unspoken

7. Pentagram - Fly Forever

8. Pentagram - Give Me Something to Kill the Pain

9. Pentagram - Eastland

10. Pentagram - Dark Is the Sun

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Pentagram -Şeytan Bunun Neresinde

12. Pentagram - Pain

13. Pentagram - Vita Es Morte

14. Pentagram - Wasteland

15. Pentagram - Apokalips

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın