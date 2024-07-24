Pentagram’ın Derinliklerinde Gezinmek: En İyi 15 Şarkıyla Müzikal Yolculuk!
Pentagram’ın Derinliklerinde Gezinmek: En İyi 15 Şarkıyla Müzikal Yolculuk!
Metal müziğin Türkiye’deki en büyük isimlerinden biri olan Pentagram’ın dünyasına dalmaya hazır mısın? Pentagram'ın en iyi 15 şarkısını senin için listeledik. Hazırsan, bu efsane grubun derinliklerine doğru müzikal bir yolculuğa çıkalım!
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1. Pentagram - Bir
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2. Pentagram - Bu Alemi Gören Sensin
3. Pentagram - For Those Who Died Alone
4. Pentagram - Lions in a Cage
5. Pentagram - Anatolia
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6. Pentagram - Unspoken
7. Pentagram - Fly Forever
8. Pentagram - Give Me Something to Kill the Pain
9. Pentagram - Eastland
10. Pentagram - Dark Is the Sun
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