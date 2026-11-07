Pennsylvania'daki 60 Yaşındaki Emekli Bir Yılda Sinemada 1.207 Film İzledi
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Glenwood Hoskin Jr. bir yılda sinemada 1.207 film izledi.
Hoskin gününü sinema seanslarına göre planladı.
Hoskin en çok animasyon filmleri ve komedileri tercih etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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