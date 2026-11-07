Pennsylvania'daki 60 Yaşındaki Emekli Bir Yılda Sinemada 1.207 Film İzledi

Hoskin rekor boyunca Pennsylvania'nın York Haven kasabasındaki Regal sinemasına gitti. Aylık yaklaşık 28 dolar ödediği Regal Unlimited aboneliği sayesinde istediği kadar film izleyebildi. Her sabah günün seans listesine baktı ve sabahtan gece yarısına kadar mümkün olduğu kadar çok film izlemeye çalıştı. Sinema çalışanları da günlük programını oluşturmasına yardım etti, özellikle daha kısa filmleri gösterdi.

Yemeklerini evde hazırlayıp seansların arasında yedi, aralarda ise sinema içinde ve dışında yürüyerek hareket etti.