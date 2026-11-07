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Pennsylvania'daki 60 Yaşındaki Emekli Bir Yılda Sinemada 1.207 Film İzledi

Pennsylvania'daki 60 Yaşındaki Emekli Bir Yılda Sinemada 1.207 Film İzledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 17:24
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Pennsylvania'da yaşayan 60 yaşındaki emekli Glenwood Hoskin Jr., sinemada geçirdiği bir yılla Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Hoskin günlük programını sinema seanslarına göre kurdu ve sabahtan gece yarısına kadar salonlarda vakit geçirdi. Bu düzen sayesinde günde ortalama 3,3 film izledi.

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Glenwood Hoskin Jr. bir yılda sinemada 1.207 film izledi.

Glenwood Hoskin Jr. bir yılda sinemada 1.207 film izledi.

Guinness Dünya Rekorları, Hoskin'i bir yılda sinemada en fazla film izleyen kişi olarak kaydetti. Hoskin, Nisan 2024 ile Nisan 2025 arasında 1.207 filmi sinema salonunda izledi. Önceki rekor, Harrisburg bölgesinden Zachariah Swope'a aitti ve 777 filmdi.

Hoskin, internette gezinirken sinemayla ilgili rekorları gördü. Aynı filmi 292 kez izleme rekorunu denemedi, çünkü filmler artık bunun için yeterince uzun süre gösterimde kalmıyor. Bunun yerine bir yıllık rekoru seçti.

Hoskin gününü sinema seanslarına göre planladı.

Hoskin gününü sinema seanslarına göre planladı.

Hoskin rekor boyunca Pennsylvania'nın York Haven kasabasındaki Regal sinemasına gitti. Aylık yaklaşık 28 dolar ödediği Regal Unlimited aboneliği sayesinde istediği kadar film izleyebildi. Her sabah günün seans listesine baktı ve sabahtan gece yarısına kadar mümkün olduğu kadar çok film izlemeye çalıştı. Sinema çalışanları da günlük programını oluşturmasına yardım etti, özellikle daha kısa filmleri gösterdi.

Yemeklerini evde hazırlayıp seansların arasında yedi, aralarda ise sinema içinde ve dışında yürüyerek hareket etti.

Hoskin en çok animasyon filmleri ve komedileri tercih etti.

Hoskin en çok animasyon filmleri ve komedileri tercih etti.

Eski bir vergi hizmetleri çalışanı olan Hoskin, animasyon filmlerini ve komedileri tercih ediyor. En sevdiği filmler arasında The Wild Robot ve Deadpool & Wolverine yer alıyor. Kendisini düzenli bir insan olarak tanımlayan Hoskin, planlamayı da film izlemek kadar sevdiğini söyledi. Bu süreci şu sözlerle özetledi:

'Evden çıkmayı gerçekten çok sevdim.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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