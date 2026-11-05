Cüneyt Arkın'ın Ailesi Filmleri İçin 6 Şirkete Dava Açtı: Dilekçede Gelir İddiası Var

Cüneyt Arkın'ın oğulları, babalarının kültürel mirasını korumanın ailenin olduğu kadar herkesin görevi olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

'Bu süreçte ilgili mecraları telif haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz. Hak ihlallerine karşı yasal yolları kullanacağımızı belirtiyoruz.'

Aile, attığı bu adımın Yeşilçam'da emek vermiş diğer sanatçıların haklarını koruma mücadelesine de örnek olmasını umduğunu ifade etti. 28 Haziran 2022'de 84 yaşında hayatını kaybeden Arkın, 1963 ile 2021 yılları arasında 330 sinema filmi, dizi ve tiyatro oyununda rol almıştı.