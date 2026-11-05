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Cüneyt Arkın'ın Ailesi Filmleri İçin 6 Şirkete Dava Açtı: Dilekçede Gelir İddiası Var

Cüneyt Arkın'ın Ailesi Filmleri İçin 6 Şirkete Dava Açtı: Dilekçede Gelir İddiası Var

Yeşilçam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 17:08
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın vefatının üzerinden dört yılı aşkın süre geçtikten sonra ailesi bir hukuk mücadelesi başlattı. Arkın'ın eşi ve oğulları, sanatçının başrolünde yer aldığı filmlerin izinsiz yayınlandığını öne sürerek altı film şirketine ayrı ayrı dava açtı. Ailenin avukatının mahkemeye sunduğu dilekçe ise bu filmlerden bugüne kadar kimin kazanç sağladığına dair bir iddia içeriyor.

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Dava altı film şirketine açıldı.

Dava altı film şirketine açıldı.

Cüneyt Arkın'ın mirasçıları olan eşi Betül Cüreklibatır ile oğulları Kaan ve Murat Cüreklibatır, Erman Film, Arzu Film, Burç Film, Uzman Filmcilik, Sistem Filmcilik ve Fanatik Dijital Görüntü Sistemleri'ne karşı Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri'nde ayrı ayrı dava açtı. Aile, usta oyuncunun rol aldığı filmlerin televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda gerekli izinler alınmadan yayınlandığını öne sürüyor. Davalarda filmlerin izinsiz kullanımının önlenmesi ve dağıtımın durdurulması için mahkemeden tedbir kararı da talep edildi.

Dilekçede hak devri sözleşmesi olmadığı belirtildi.

Dilekçede hak devri sözleşmesi olmadığı belirtildi.

Ailenin avukatı Bişar Abdi Alınak'ın mahkemeye sunduğu dilekçede, Arkın'ın bu filmlerin yayınlanmasına izin verdiğini gösteren herhangi bir hak devri sözleşmesinin bulunmadığı vurgulandı. Dilekçede filmlerin hukuka aykırı biçimde çoğaltıldığı, dağıtıldığı, internet ortamında erişime sunulduğu ve üçüncü kişilere devredildiği ileri sürülürken sanatçının ve mirasçılarının bu yayınlardan en ufak bir gelir elde edemediği savunuldu. Aile, filmlerin kullanımının ve üçüncü kişilere devrinin durdurulmasını, uğradıkları maddi ve manevi zararın da tazmin edilmesini istedi.

Aile, davanın Yeşilçam'a örnek olmasını umuyor.

Aile, davanın Yeşilçam'a örnek olmasını umuyor.

Cüneyt Arkın'ın oğulları, babalarının kültürel mirasını korumanın ailenin olduğu kadar herkesin görevi olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

'Bu süreçte ilgili mecraları telif haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz. Hak ihlallerine karşı yasal yolları kullanacağımızı belirtiyoruz.'

Aile, attığı bu adımın Yeşilçam'da emek vermiş diğer sanatçıların haklarını koruma mücadelesine de örnek olmasını umduğunu ifade etti. 28 Haziran 2022'de 84 yaşında hayatını kaybeden Arkın, 1963 ile 2021 yılları arasında 330 sinema filmi, dizi ve tiyatro oyununda rol almıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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