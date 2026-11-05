Cüneyt Arkın'ın Ailesi Filmleri İçin 6 Şirkete Dava Açtı: Dilekçede Gelir İddiası Var
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın vefatının üzerinden dört yılı aşkın süre geçtikten sonra ailesi bir hukuk mücadelesi başlattı. Arkın'ın eşi ve oğulları, sanatçının başrolünde yer aldığı filmlerin izinsiz yayınlandığını öne sürerek altı film şirketine ayrı ayrı dava açtı. Ailenin avukatının mahkemeye sunduğu dilekçe ise bu filmlerden bugüne kadar kimin kazanç sağladığına dair bir iddia içeriyor.
Dava altı film şirketine açıldı.
Dilekçede hak devri sözleşmesi olmadığı belirtildi.
Aile, davanın Yeşilçam'a örnek olmasını umuyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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