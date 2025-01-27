Pazara, Markete Gitmeye Üşenenler İçin: Her Evde Bulunan Malzemelerle 13 Farklı Yemek Tarifi
Pazara, Markete Gitmeye Üşenenler İçin: Her Evde Bulunan Malzemelerle 13 Farklı Yemek Tarifi
Sırf pazara ya da markete gitmediğiniz için yemek yapmaktan kaç kez vazgeçtiniz? Ya da evdeki malzemelere uygun bir tarif bulamadınız da sevmediğiniz şeyler yemek zorunda kaldınız? Eminiz bu soruların cevabı sayısızdır. Ama size öyle önerilerimiz var ki, artık dolapta malzeme olmadığını bahane edemeyeceksiniz. Çünkü bu tarifler en temel malzemelerle yapılacak kadar zahmetsiz ve bir o kadar da leziz.
Mutfaktaki yaratıcılığınızı ortaya çıkarmaya hazırsanız başlayalım!
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1. Barbekü Tavuk Kanatları ve Patates Topları
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2. Karnabahar Kızartması ve Patates Közleme
3. Spesiyal Sebze Yemeği ve Domatesli Pilav
4. Güveçte Pazılı Pilav ve Elmalı Turta
5. Sebzeli Mücver
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6. Fesleğenli Mini Pizza ve Patates Cipsi
7. Peynir Dolgulu Çıtır Mantar ve Baharatlı Havuç Çubukları
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