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Pazara, Markete Gitmeye Üşenenler İçin: Her Evde Bulunan Malzemelerle 13 Farklı Yemek Tarifi

etiket Pazara, Markete Gitmeye Üşenenler İçin: Her Evde Bulunan Malzemelerle 13 Farklı Yemek Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 19:01

Sırf pazara ya da markete gitmediğiniz için yemek yapmaktan kaç kez vazgeçtiniz? Ya da evdeki malzemelere uygun bir tarif bulamadınız da sevmediğiniz şeyler yemek zorunda kaldınız? Eminiz bu soruların cevabı sayısızdır. Ama size öyle önerilerimiz var ki, artık dolapta malzeme olmadığını bahane edemeyeceksiniz. Çünkü bu tarifler en temel malzemelerle yapılacak kadar zahmetsiz ve bir o kadar da leziz. 

Mutfaktaki yaratıcılığınızı ortaya çıkarmaya hazırsanız başlayalım!

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1. Barbekü Tavuk Kanatları ve Patates Topları

1. Barbekü Tavuk Kanatları ve Patates Topları

Tavuk kanatlarını sulu ve leziz bir barbekü sosla hazırladıktan sonra yanına doyurucu patates topları ekleyerek, en klasik menüyü bile farklılaştırabilirsiniz. Ufak değişiklikler yaparak leziz ve farklı bir öğüne hazırlamak istiyorsanız başlayalım!

Barbekü Tavuk Kanatları Tarifi 🍗

Malzemeler:

  • 500 gr tavuk kanat

  • 3 yemek kaşığı barbekü sosu

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Tavuk kanatlarını bir kaba alın. Üzerine barbekü sosu, yağ, bal ve baharatları ekleyip güzelce karıştırın.

  • Sosunu hazıladığınız kanatları 10-15 dakika marine edin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine kanatları yerleştirip 180 derecede 15 dakika pişirin. Ara ara çevirip üstlerinin eşit kızarmasını sağlayın.

  • Piştikten sonra ekstra barbekü sosuyla tatlandırabilirsiniz.

Patates Topları

Malzemeler:

  • 2 adet patates

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 yumurta

  • Tuz, kırmızı biber

Yapılışı:

  • Patatesleri haşlayıp püre haline getirin.

  • Yuvarlayıp galeta ununa bulayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer'da 200 derecede 10 dakika pişirin.

Bu esnada malzeme miktarına göre Philips Çift Hazneli Airfryer hazneleri arasında seçim yapabilirsiniz. Biri 6, diğeri 3 litrelik hazneleri dilediğiniz tarif için kullanabilir, menülerinizi tek seferde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz.

2. Karnabahar Kızartması ve Patates Közleme

2. Karnabahar Kızartması ve Patates Közleme

Kışın en favori sebzelerinden karnabahar kimin dolabında yok ki? Peki her mevsimin gözdesi patates? Bu nedenle bu leziz tarif, herkesin düşünmeden yapacağı kadar kolay!

Karnabahar Kızartması

Malzemeler:

  • 1 küçük karnabahar

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

  • Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve yıkayıp kurulayın.

  • Bir kaba zeytinyağı, tuz, pul biber, kimyon ve sarımsak tozunu ekleyin. Karnabahar çiçeklerini bu karışıma iyice bulayın.

  • Buladığınız karnabaharları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirip 180 dereceye ayarlayın. 15-20 dakika kadar pişirin.

  • Karnabaharlar altın rengini alınca çıkarıp sıcak sıcak servis edin.

Patates Közleme

Malzemeler:

  • 4 patates

  • 1 çay kaşığı baharat

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • İlk önce patatesleri, içine tuz eklediğiniz kaynar suda 15 dakika kadar haşlayın.

  • Ardından sudan dışarı alıp üzerini çatalla delin, baharata ve zeytinyağına bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boş haznesine yerleştirip 35 dakika, 190 derece ayarıyla pişirin.

Philips çift hazneli Airfryer ile bir tarafta patatesleri hazırlarken diğer tarafta karnabahar kızartmanızı yapmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz. Çünkü uygulama üzerinden kontrole izin veren bu cihaz, her iki hazneyi de tek tuşla kontrol etmenizi ve gereksiniminize göre ayarı değiştirmenizi sağlayacak. Böylece yerinizden bile kalkmadan enfes tarifler denemiş olacaksınız.

3. Spesiyal Sebze Yemeği ve Domatesli Pilav

3. Spesiyal Sebze Yemeği ve Domatesli Pilav

Buzdolabınızda mevsimin en temel malzemeleri, kilerinizde de pirinç varsa enfes bir tarif veriyoruz. Hazır mısınız?

Sebze Yemeği

Malzemeler:

  • 1 soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 patlıcan

  • 2 kabak

  • 3 domates

  • 400 gr domates sos

  • 100 ml su

  • 0,25 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 0,25 çay kaşığı kırmızı biber tozu

  • 1 çay kaşığı keklikotu

  • 1 çay kaşığı kekik 

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri yıkayın, soyun, ince ince ve halka halka doğrayın. 

  • Patlıcan, kabak ve domatesleri bir kaba alıp sarımsak, domates sos, tuz ve diğer baharatlarla harmanlayın.

  • Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine koyacağınız bir pişirme kabına yan yana dizin.

  • 140 derece, 60 dakika ayarıyla pişmeye bırakın.

  • Süre sonunda ister hemen servis tabağına alın, ister cihazın sıcak tutma özelliğinden faydalanarak sonra yemek üzere bekletin.

Domatesli Pilav

Malzemeler:

  • 1 su bardağı pirinç

  • 2 adet rendelenmiş domates

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

  • Tuz

Yapılışı:

  • Pirinçleri nişastası çıkana kadar yıkayın ve süzün.

  • Tereyağı ve sıvı yağı Airfryer'ın 3 litrelik haznesine alın. Üzerine rendelenmiş domatesleri ekleyin ve birkaç dakika bu şekilde pişirin.

  • Ardından üzerine yıkanmış pirinçleri ekleyin. Tüm malzemeleri spatula yardımıyla karıştırın.

  • Sıcak suyu veya tavuk suyunu ekleyip tuzu ilave edin ve tekrar karıştırın.

  • Hazneyi kapatıp 180 derece sıcaklıkta 20 dakika ayarıyla pişirin.

  • Demlenmeye bırakın, ardından güzelce karıştırıp servis edin.

Dilerseniz cihazın tekrar ısıtma özelliğini kullanarak tariflerinizi servisin hemen öncesinde ısıtabilir, böylece lezzeti ve ısısı her zaman mükemmel olan tarifler hazırlayabilirsiniz.

4. Güveçte Pazılı Pilav ve Elmalı Turta

4. Güveçte Pazılı Pilav ve Elmalı Turta

Mevsimin yıldızlarından pazının her dolapta olması şaşırılacak bir durum değil. Ama dolabınızdaki pazıları farklı şekilde değerlendirmek isterseniz, işte denemeniz gereken o tarif. Yanına bir de elmalı turta eklediniz mi sizden iyi aşçı yok!

Pazılı Pilav

Malzemeler:

  • 4 yumurta

  • 150 gr krem peynir

  • 1 çay kaşığı İtalyan baharat karışımı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 300 gr pazı

  • 500 gr esmer pirinç, pişmiş

  • 100 gr parmesan, rende

  • 20 gr panko

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • İlk önce yumurta, krem peynir, İtalyan sos, sarımsak ve damak zevkinize uygun miktarda tuzu bir güzel çırpın. (İtalyan sos yerine kendi baharat karışımınızı kullanabileceğinizi unutmayın.)

  • Pazı köklerini ince ince kesin, ardından yapraklarını doğrayın. Pazı, pilav ve parmesanı Philips Çift Hazneli Airfryer içine girecek bir kaba yerleştirin. 

  • Üzerine yumurtalı karışımı döküp iyice harmanlayın. En üste de ekmek kırıntılarını veya pankoyu döküp zeytinyağı gezdirin.

  • Bu şekilde cihaza alın ve 180 derecede 25 dakika pişirin. Dilerseniz, bu aşamada cihazın hazır 8 programını kullanabilirsiniz.

Elmalı Turta

Malzemeler:

  • 1 adet hazır tart hamuru (veya milföy hamuru)

  • 2 adet elma (küçük küpler halinde doğranmış)

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı (küçük parçalar halinde)

  • 1 yemek kaşığı ceviz içi (isteğe bağlı)

  • 1 adet yumurta sarısı (üzeri için)

Yapılışı:

  • Öncelikle tart hamurunu alıp küçük tart kalıplarına sığacak şekilde kesin.

  • Elmaları doğrayın ve üzerine şeker, tarçın, ceviz ekleyip karıştırın.

  • Hamurların içine hazırladığınız elmalı harcı pay edin. Üzerlerine küçük küçük kestiğiniz tereyağı parçaları ekleyin ve kenarlarını içe doğru hafifçe kapatın.

  • Bu şekilde hazırladığınız tartın en üstüne yumurta sarısı sürün ve Airfryer’ın boş haznesine alın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180 dereceye ayarlayıp 25 dakika pişirin.

Bu aşamada her iki hazne için de kullanacağınız ayar aynı olduğundan, Philips Çift Hazneli Airfyer'ın ayar kopyalama özelliğini kullanabilirsiniz. Bir hazneye girdiğiniz ayarı zahmetsizce ötekine kopyalayarak mutfakta ekstra hız kazanabilirsiniz.

5. Sebzeli Mücver

5. Sebzeli Mücver

Dolabınızdaki tüm sebzeleri ve kış ayının en leziz tatlı patateslerini hem fit hem de taptaze bir menüye dönüştürebilirsiniz. Hem de tam olarak istediğiniz çıtırlıkta!

Sebzeli Mücver

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1 adet havuç 

  • 1 adet küçük patates

  • 1/2 demet taze soğan 

  • 1/2 demet maydanoz 

  • 2 adet yumurta

  • 3 yemek kaşığı un 

  • Tuz, karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber veya kekik 

Yapılışı:

  • Rendelenmiş kabak, havuç ve patatesin fazla suyunu sıkıp akıtın.

  • Bir kaba sebzeleri alıp üzerine taze soğan ve maydanoz ekleyin. Ardından yumurta, un ve baharatları ilave edip harmanlayın.

  • Hazırladığınız karışımdan küçük parçalar koparıp toplar yapın. Bu topları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın uygun olan haznesine alın. Üzerlerine biraz zeytinyağı püskürtün veya sürün.

  • 20 dakika 180 derece ayarla pişirin.

Cihazın yağ kullanmadan pişirme teknolojisi sayesinde tüm mücverlerinizin dışı çıtır, içi yumuşacık ve sulu olacak.

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6. Fesleğenli Mini Pizza ve Patates Cipsi

6. Fesleğenli Mini Pizza ve Patates Cipsi

Özellikle öğle menülerine şöyle şipşak hazırlanacak, hızlı fakat leziz bir şeyler arıyorsanız, işte evinizdeki en temel malzemelerle pişirebileceğiniz bir ikili:

Fesleğenli Mini Pizza

Malzemeler:

  • 2 adet lavaş ekmeği

  • Domates 

  • Rendelenmiş mozzarella

  • Fesleğen

Yapılışı:

  • Lavaş ekmeklerin üzerine domates sostan sürüp istediğiniz kadar peynir ve fesleğen ekleyin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alıp 200 derecede 8-10 dakika pişirin.

Hazırlanan pizzaları bir tabağa alıp yanına taze fesleğen yaprakları serpiştirin.

Patates Cipsi

Malzemeler:

  • 2-3 adet patates 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

Yapılışı:

  • Patatesleri dilimleyin ve zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı biber ve isteğe bağlı olarak tarçın ile birleştirin.

  • Patates dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine tek sıra halinde yerleştirin. Bu sırada üst üste gelmemelerine dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın. Gerekirse birkaç seferde pişirebilirsiniz.

  • Dijital menüyü kullanarak hazne için 180 derece 15 dakika ayarı yapın ve patatesler altın rengine dönene kadar pişirin.

Elinize sağlık!

7. Peynir Dolgulu Çıtır Mantar ve Baharatlı Havuç Çubukları

7. Peynir Dolgulu Çıtır Mantar ve Baharatlı Havuç Çubukları

Çıtır çıtır hazırlanmış mantarlar ve yanındaki havuç çubukları, hem sağlıklı hem enerjik bir menü arıyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir ikili.

Peynir dolgulu çıtır mantar

Malzemeler:

  • 10-12 adet büyük boy mantar

  • 100 gram krem peynir

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber

Yapılışı:

  • Mantarların saplarını çıkarın ve iç kısmını boşaltın.

  • Boşalttığınız iç kısımları krem peynir ile doldurun.

  • Ardından galeta ununu bir kaba alın, üzerine baharatları ekleyip harmanlayın.

  • Doldurduğunuz mantarları hazırladığınız bu un karışımına bulayın.

  • Mantarları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine alın, 180 derece 8-10 dakika ayarıyla pişirin.

Baharatlı Havuç Çubukları

Malzemeler:

  • 3 adet büyük boy havuç

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Havuçları ince çubuklar şeklinde doğrayın.

  • Ardından zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180 dereceye ayarlayın, boş hazneye havuçları alıp 10-12 dakika pişirin.

Cihazın kokuları ve tatları karıştırmayan harika teknolojisi sayesinde, aynı anda farklı yemekler yapacak ve her birinde optimum lezzet elde edeceksiniz. Üstelik mutfağınızdaki koku derdi de ortadan kalkacak.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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