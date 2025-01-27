Pazara, Markete Gitmeye Üşenenler İçin: Her Evde Bulunan Malzemelerle 13 Farklı Yemek Tarifi

Tavuk kanatlarını sulu ve leziz bir barbekü sosla hazırladıktan sonra yanına doyurucu patates topları ekleyerek, en klasik menüyü bile farklılaştırabilirsiniz. Ufak değişiklikler yaparak leziz ve farklı bir öğüne hazırlamak istiyorsanız başlayalım!

Barbekü Tavuk Kanatları Tarifi 🍗

Malzemeler:

500 gr tavuk kanat

3 yemek kaşığı barbekü sosu

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Tavuk kanatlarını bir kaba alın. Üzerine barbekü sosu, yağ, bal ve baharatları ekleyip güzelce karıştırın.

Sosunu hazıladığınız kanatları 10-15 dakika marine edin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine kanatları yerleştirip 180 derecede 15 dakika pişirin. Ara ara çevirip üstlerinin eşit kızarmasını sağlayın.

Piştikten sonra ekstra barbekü sosuyla tatlandırabilirsiniz.

Patates Topları

Malzemeler:

2 adet patates

1/2 su bardağı galeta unu

1 yumurta

Tuz, kırmızı biber

Yapılışı:

Patatesleri haşlayıp püre haline getirin.

Yuvarlayıp galeta ununa bulayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer'da 200 derecede 10 dakika pişirin.

Bu esnada malzeme miktarına göre Philips Çift Hazneli Airfryer hazneleri arasında seçim yapabilirsiniz. Biri 6, diğeri 3 litrelik hazneleri dilediğiniz tarif için kullanabilir, menülerinizi tek seferde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz.