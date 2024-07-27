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Paylaşımı Alıntıladı: Tuğba Şenoğlu'nun Babası Hasan Şenoğlu'ndan Kadro Değişikliğine Sitem!

Paylaşımı Alıntıladı: Tuğba Şenoğlu'nun Babası Hasan Şenoğlu'ndan Kadro Değişikliğine Sitem!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
27.07.2024 - 08:41

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosunda Tuğba Şenoğlu İvegin'in yerine İlkin Aydın'ın dahil edilmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Yaşananların ardından Tuğba Şenoğlu'nun babası Hasan Şenoğlu, Facebook hesabından kızını da etiketleyerek bir eleştiri paylaşımını alıntıladı.

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Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala A Milli Kadın Voleybol Takımımız, kadroda değişikliğe gitmişti.

Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala A Milli Kadın Voleybol Takımımız, kadroda değişikliğe gitmişti.

Tuğba Şenoğlu İvegin, kadrodan çıkarılırken yerine yazılan isim İlkin Aydın olmuştu.

Tuğba Şenoğlu İvegin, kadrodan çıkarılırken yerine yazılan isim İlkin Aydın olmuştu.

Gündem olan karar sonrası, başarılı voleybolcunun menajerlik şirketi "Sizin için şer görünende hayır, hayır görünende şer vardır. Siz bilmezsiniz Allah bilir" paylaşımında bulunmuş ve "Olimpiyatlar sonrasını bekleyelim, şimdilik bu kadar." demişti.

Gündem olan karar sonrası, başarılı voleybolcunun menajerlik şirketi "Sizin için şer görünende hayır, hayır görünende şer vardır. Siz bilmezsiniz Allah bilir" paylaşımında bulunmuş ve "Olimpiyatlar sonrasını bekleyelim, şimdilik bu kadar." demişti.

Şirketin tepkisinin ardından Şenoğlu'nun babası Hasan Şenoğlu da Facebook hesabından bir voleybolseverin paylaşımını alıntıladı.

Şirketin tepkisinin ardından Şenoğlu'nun babası Hasan Şenoğlu da Facebook hesabından bir voleybolseverin paylaşımını alıntıladı.

Hasan Şenoğlu'nun alıntıladığı gönderide şu ifadeler yer alıyor. 👇

Hasan Şenoğlu'nun alıntıladığı gönderide şu ifadeler yer alıyor. 👇

'Böyle kadro belirlenir mi..? Çok ayıp ettiniz çok... Üstelik kadın takımına bu yapılır mı? Maçlar daha başlamadan dünyaya malzeme olduk. 'Kadrodaki son dakika değişikliğinin ardından İtalyan başantrenörün Milletler Ligi sırasında yayınlanan röportajında söylediği şu sözler yeniden gündeme geldi: 'Öncelikle iyi biri sonra da iyi bir koç olmak istiyorum. Bence bir oyuncuyu çağırıp bir haftadan sonra o oyuncuyu eve göndermek doğru değil. Bu 'Sana şu an ihtiyacım var. Sana artık ihtiyacım yok.' demek gibi.''

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