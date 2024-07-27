Paylaşımı Alıntıladı: Tuğba Şenoğlu'nun Babası Hasan Şenoğlu'ndan Kadro Değişikliğine Sitem!
Paylaşımı Alıntıladı: Tuğba Şenoğlu'nun Babası Hasan Şenoğlu'ndan Kadro Değişikliğine Sitem!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosunda Tuğba Şenoğlu İvegin'in yerine İlkin Aydın'ın dahil edilmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Yaşananların ardından Tuğba Şenoğlu'nun babası Hasan Şenoğlu, Facebook hesabından kızını da etiketleyerek bir eleştiri paylaşımını alıntıladı.
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Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala A Milli Kadın Voleybol Takımımız, kadroda değişikliğe gitmişti.
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Tuğba Şenoğlu İvegin, kadrodan çıkarılırken yerine yazılan isim İlkin Aydın olmuştu.
Gündem olan karar sonrası, başarılı voleybolcunun menajerlik şirketi "Sizin için şer görünende hayır, hayır görünende şer vardır. Siz bilmezsiniz Allah bilir" paylaşımında bulunmuş ve "Olimpiyatlar sonrasını bekleyelim, şimdilik bu kadar." demişti.
Şirketin tepkisinin ardından Şenoğlu'nun babası Hasan Şenoğlu da Facebook hesabından bir voleybolseverin paylaşımını alıntıladı.
Hasan Şenoğlu'nun alıntıladığı gönderide şu ifadeler yer alıyor. 👇
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