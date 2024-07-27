Paylaşımı Alıntıladı: Tuğba Şenoğlu'nun Babası Hasan Şenoğlu'ndan Kadro Değişikliğine Sitem!

'Böyle kadro belirlenir mi..? Çok ayıp ettiniz çok... Üstelik kadın takımına bu yapılır mı? Maçlar daha başlamadan dünyaya malzeme olduk. 'Kadrodaki son dakika değişikliğinin ardından İtalyan başantrenörün Milletler Ligi sırasında yayınlanan röportajında söylediği şu sözler yeniden gündeme geldi: 'Öncelikle iyi biri sonra da iyi bir koç olmak istiyorum. Bence bir oyuncuyu çağırıp bir haftadan sonra o oyuncuyu eve göndermek doğru değil. Bu 'Sana şu an ihtiyacım var. Sana artık ihtiyacım yok.' demek gibi.''