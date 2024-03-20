Partnerinizle Romantik Dansınıza Eşlik Edecek 13 Şarkı
Partnerinizle Romantik Dansınıza Eşlik Edecek 13 Şarkı
Partnerinizle romantik danslarınıza bir eşlikçi arıyorsanız sizin için birkaç şarkı derledik. Tabii ki her aşkın büyüsü farklı olduğu için seçim size kalmış! ❤
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1. Leonard Cohen - Dance Me to the End of Love (Official Video)
2. Iron & Wine - Flightless Bird, American Mouth
3. She's the one - Robbie Williams (Lyrics)
4. Dido - White Flag (Official Video)
5. Evgeny Grinko - Valse
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6. The Rolling Stones - Angie - OFFICIAL PROMO (Version 1)
7. Forever By Your Side
8. Billy Ocean - Suddenly (Official HD Video)
9. Lord Huron - The Night We Met (Official Audio)
10. The Way You Look Tonight
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11. The Platters - Smoke Get In Your Eyes - Lyrics
12. HONNE - Warm On A Cold Night
13. Crazy In Love (Beyoncé Cover)
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