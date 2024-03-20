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Partnerinizle Romantik Dansınıza Eşlik Edecek 13 Şarkı

etiket Partnerinizle Romantik Dansınıza Eşlik Edecek 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 18:00

Partnerinizle romantik danslarınıza bir eşlikçi arıyorsanız sizin için birkaç şarkı derledik. Tabii ki her aşkın büyüsü farklı olduğu için seçim size kalmış! ❤

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1. Leonard Cohen - Dance Me to the End of Love (Official Video)

2. Iron & Wine - Flightless Bird, American Mouth

3. She's the one - Robbie Williams (Lyrics)

4. Dido - White Flag (Official Video)

5. Evgeny Grinko - Valse

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6. The Rolling Stones - Angie - OFFICIAL PROMO (Version 1)

7. Forever By Your Side

8. Billy Ocean - Suddenly (Official HD Video)

9. Lord Huron - The Night We Met (Official Audio)

10. The Way You Look Tonight

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11. The Platters - Smoke Get In Your Eyes - Lyrics

12. HONNE - Warm On A Cold Night

13. Crazy In Love (Beyoncé Cover)

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