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Partnerinizle Birlikte Oluşturduğunuz Aşk Dolu Playliste Eklemeniz Gereken 11 Şarkı

etiket Partnerinizle Birlikte Oluşturduğunuz Aşk Dolu Playliste Eklemeniz Gereken 11 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 03:15

Manitanızla birlikte hazırladığınız playliste yeni parçalar eklemek isterseniz bayılacağınız zamansız şarkıları derledik. Birlikte dinlerken aşkınızı daha da güçlendirin...❤

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1. Ruth B. - Dandelions (Audio)

2. Katy Perry - Never Really Over (Official Video)

3. Ed Sheeran - Thinking Out Loud (Official Music Video)

4. Whitney Houston - I Will Always Love You (Official 4K Video)

5. Macy Gray - I Try (Official Video)

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6. Gabrielle - Out Of Reach

7. Jason Mraz - I'm Yours (Official Video) [4K Remaster]

8. John Legend - All of Me (Official Video)

9. Seal - Kiss From A Rose (Official Audio)

10. Moment 4 Life

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11. Beyoncé - Halo

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