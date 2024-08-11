Partnerinizle Birlikte Oluşturduğunuz Aşk Dolu Playliste Eklemeniz Gereken 11 Şarkı
Partnerinizle Birlikte Oluşturduğunuz Aşk Dolu Playliste Eklemeniz Gereken 11 Şarkı
Manitanızla birlikte hazırladığınız playliste yeni parçalar eklemek isterseniz bayılacağınız zamansız şarkıları derledik. Birlikte dinlerken aşkınızı daha da güçlendirin...❤
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1. Ruth B. - Dandelions (Audio)
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2. Katy Perry - Never Really Over (Official Video)
3. Ed Sheeran - Thinking Out Loud (Official Music Video)
4. Whitney Houston - I Will Always Love You (Official 4K Video)
5. Macy Gray - I Try (Official Video)
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6. Gabrielle - Out Of Reach
7. Jason Mraz - I'm Yours (Official Video) [4K Remaster]
8. John Legend - All of Me (Official Video)
9. Seal - Kiss From A Rose (Official Audio)
10. Moment 4 Life
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