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Partner Oldular! Eva Green ve Murat Yıldırım'lı 'Ağaçlar' Filminden İlk Fotoğraf

Partner Oldular! Eva Green ve Murat Yıldırım'lı 'Ağaçlar' Filminden İlk Fotoğraf

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.03.2025 - 22:54

Bahman Ghobadi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve ünlü yönetmen Martin Scorsese’nin yapımcılığını üstlendiği “Ağaçlar” adlı filmin çekimleri, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de başladı. Murat Yıldırım ve Eva Green'in başrollerini paylaştığı film merak konusu olurken partnerlerden ilk fotoğraf geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Dünyaca ünlü Fransız aktrist Eva Green, sevilen aktör Murat Yıldırım'la "Ağaçlar" adlı filminin başrolünü paylaşıyor.

Dünyaca ünlü Fransız aktrist Eva Green, sevilen aktör Murat Yıldırım'la "Ağaçlar" adlı filminin başrolünü paylaşıyor.

Bahman Ghobadi'nin yönetmenliğini üstlendiği ve usta sinemacı Martin Scorsese’nin yapımcılığını yaptığı Ağaçlar filminin çekimleri Türkiye’de başladı. Psikolojik gerilim türündeki bu yapım, insan ruhunun derinliklerine inerken aynı zamanda güçlü bir dostluk hikayesi anlatıyor.

Başrollerinde Eva Green ve Murat Yıldırım’ın yer aldığı filmde, Zeynep Çamcı da önemli bir karaktere hayat veriyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Green ve Çamcı filmde iki yakın arkadaşı canlandırarak izleyicilere etkileyici bir performans sunmaya hazırlanıyor.

Aralık sonunda İstanbul'da çekimleri yapılan filmin bazı sahneleri için Fransız aktris soluğu Mardin'de aldı.

Aralık sonunda İstanbul'da çekimleri yapılan filmin bazı sahneleri için Fransız aktris soluğu Mardin'de aldı.

Filmin çekimlerinin büyük bir kısmı tamamlanırken Murat Yıldırım ve Eva Green'den ilk fotoğraf geldi. Ağaçlar filminin setinden görüntü paylaşılırken Altuntaş, filmin İngilizce çekildiğini ve çekimlerin bitmesine 1 hafta kaldığını açıkladı.

Filmin aktörü Murat Yıldırım, Eva Green ve Bahman Ghobadi’yle ilgili teşekkür mesajı paylaştı:

Filmin aktörü Murat Yıldırım, Eva Green ve Bahman Ghobadi’yle ilgili teşekkür mesajı paylaştı:

'Sizinle tanışmak ve çalışmak gerçekten bir zevkti. Kamera beni çekerken ne kadar odaklanmış olduğunu asla unutmayacağım. Hak ettiğiniz tüm ödülleri almanızı yürekten diliyorum. Ve sen Bahman, bana neler yapabileceğimi hatırlattın. Düşüncenizin berraklığı gerçekten ilham vericiydi ve sizden çok şey öğrendim. Muhteşem bir film olacağından hiç şüphem yok. Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum” 

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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