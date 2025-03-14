Partner Oldular! Eva Green ve Murat Yıldırım'lı 'Ağaçlar' Filminden İlk Fotoğraf

'Sizinle tanışmak ve çalışmak gerçekten bir zevkti. Kamera beni çekerken ne kadar odaklanmış olduğunu asla unutmayacağım. Hak ettiğiniz tüm ödülleri almanızı yürekten diliyorum. Ve sen Bahman, bana neler yapabileceğimi hatırlattın. Düşüncenizin berraklığı gerçekten ilham vericiydi ve sizden çok şey öğrendim. Muhteşem bir film olacağından hiç şüphem yok. Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum”