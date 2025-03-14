Partner Oldular! Eva Green ve Murat Yıldırım'lı 'Ağaçlar' Filminden İlk Fotoğraf
Partner Oldular! Eva Green ve Murat Yıldırım'lı 'Ağaçlar' Filminden İlk Fotoğraf
Bahman Ghobadi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve ünlü yönetmen Martin Scorsese’nin yapımcılığını üstlendiği “Ağaçlar” adlı filmin çekimleri, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de başladı. Murat Yıldırım ve Eva Green'in başrollerini paylaştığı film merak konusu olurken partnerlerden ilk fotoğraf geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Dünyaca ünlü Fransız aktrist Eva Green, sevilen aktör Murat Yıldırım'la "Ağaçlar" adlı filminin başrolünü paylaşıyor.
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Aralık sonunda İstanbul'da çekimleri yapılan filmin bazı sahneleri için Fransız aktris soluğu Mardin'de aldı.
Filmin aktörü Murat Yıldırım, Eva Green ve Bahman Ghobadi’yle ilgili teşekkür mesajı paylaştı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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