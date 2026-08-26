Parkelerini İlk Günkü Gibi Parlatacak 10 Taktik
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Parkeleriniz zamanla eski ışıltısını kaybediyor olabilir ama küçük dokunuşlarla onları yeniden göz alıcı hale getirmek mümkün. Doğru temizlik yöntemleri ve birkaç pratik püf noktasıyla zemininize ilk günkü havasını geri kazandırabilirsiniz.
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1. Paspasınızı mutlaka çok iyi sıkın.
2. Temizlik suyuna arap sabunu ekleyin.
3. Kovaya bir fincan beyaz sirke katın.
4. Aşırı dozda deterjan kullanımından kaçının.
5. Sadece mikrofiber paspas bezleri kullanın.
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6. Mobilya ayaklarının altına keçe yapıştırın.
7. Mat bölgeleri saç kremiyle cilalayın.
8. Parkeleri tahta çizgilerinin yönünde silin.
9. Zeytinyağı ve sirke karışımı hazırlayın.
10. Güneş ışınlarını tüllerle filtreleyin.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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