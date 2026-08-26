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Parkelerini İlk Günkü Gibi Parlatacak 10 Taktik

etiket Parkelerini İlk Günkü Gibi Parlatacak 10 Taktik

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
26.08.2026 - 16:16
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Parkeleriniz zamanla eski ışıltısını kaybediyor olabilir ama küçük dokunuşlarla onları yeniden göz alıcı hale getirmek mümkün. Doğru temizlik yöntemleri ve birkaç pratik püf noktasıyla zemininize ilk günkü havasını geri kazandırabilirsiniz.

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1. Paspasınızı mutlaka çok iyi sıkın.

Parke temizliğinde yapılan en büyük hata, kovadan alınan sırılsıklam paspası doğrudan zemine sürmektir. Parkelerin üretiminde kullanılan ahşap ve sıkıştırılmış lifler, yüksek miktarda suyu sünger gibi emer. Bu durum zamanla parke aralarının şişmesine, kenarların yukarı doğru kıvrılmasına ve yüzeydeki cila tabakasının tamamen matlaşmasına neden olur. Temizlik esnasında paspasınızı neredeyse kuru kalacak şekilde iyice sıkmalı ve zeminde kesinlikle su birikintisi bırakmamalısınız.

2. Temizlik suyuna arap sabunu ekleyin.

Ağır kimyasal içeren parlatıcılar yerine geleneksel ve doğal bir yöntem olan sıvı Arap sabununu tercih etmelisiniz. Arap sabunu, içeriğindeki doğal yağlar sayesinde ahşabın özünü besler, kuruyup çatlamasını önler ve yüzeyde yapay olmayan temiz bir ışıltı bırakır. Kovadaki ılık suyun içerisine sadece bir yemek kaşığı kadar Arap sabunu ekleyip iyice köpürtmeniz, tüm evin hem çocukluğumuzdaki gibi tertemiz kokması hem de zeminlerin ışıl ışıl parlaması için yeterli.

3. Kovaya bir fincan beyaz sirke katın.

3. Kovaya bir fincan beyaz sirke katın.

Zamanla parkelerin üzerinde biriken kireç lekeleri, ayak izleri ve görünmeyen yağ tabakası zeminlerin ne kadar silinirse silinsin mat görünmesine yol açar. Temizlik suyunuza ekleyeceğiniz bir çay bardağı beyaz sirke, asidik yapısı sayesinde bu yapışkan ve mat katmanı söküp atar. Sirke kokusundan endişe etmenize gerek yoktur; çünkü parkeler kuruduktan en fazla 5-10 dakika sonra sirke kokusu tamamen uçup gider ve geriye sadece pürüzsüz bir parlaklık kalır.

4. Aşırı dozda deterjan kullanımından kaçının.

'Ne kadar çok deterjan dökersem o kadar temiz ve parlak olur' düşüncesi parkelerin en büyük düşmanıdır. Fazla miktarda kullanılan yüzey temizleyiciler durulanamadığı için kuruduktan sonra parkenin üzerinde şeffaf ama mat bir film tabakası oluşturur. Bu tabaka hem sonraki temizliklerde işinizi zorlaştırır hem de üzerine basıldığında çok çabuk ayak izi kalmasına neden olur. Parlak zeminler için kimyasal ürünleri her zaman ambalajında önerilen ölçünün yarısı kadar kullanmalısınız.

5. Sadece mikrofiber paspas bezleri kullanın.

5. Sadece mikrofiber paspas bezleri kullanın.

Sıradan pamuklu bezler veya eski kıyafetlerden yapılan paspaslar suyu yüzeyde eşit dağıtamaz ve arkalarında sürekli su dalgaları ile hav bırakırlar. Mikrofiber bezler ise özel dokuları sayesinde suyu ve kiri kendi içlerine hapseder, parke yüzeyini mikroskobik düzeyde bile çizmeden temizler.

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6. Mobilya ayaklarının altına keçe yapıştırın.

Evde sandalyelerin çekilmesi, masaların veya koltukların yerlerinin değiştirilmesi esnasında parke yüzeyinde mikroskobik ve derin çizikler meydana gelir. Bu çizikler çoğaldıkça, odadaki ışık zemin tarafından düzgün yansıtılamaz ve parkeleriniz temiz olsa bile mat, cansız ve eski görünür. Yapı marketlerden kolayca bulabileceğiniz kendinden yapışkanlı koruyucu keçeleri tüm hareketli mobilyaların ayaklarına yapıştırarak bu çizilmelerin önüne kesin olarak geçebilirsiniz.

7. Mat bölgeleri saç kremiyle cilalayın.

Odanın genelinde değil de sadece güneş alan pencerelerin önü veya sık yürünen koridor hatları gibi bölgesel matlaşmalar için saç kremi harika bir acil durum çözümüdür. Kuru ve temiz bir mikrofiber bezin üzerine fındık büyüklüğünde saç kremi sıkıp, matlaşan bölgeye dairesel hareketlerle iyice yedirerek masaj yapmalısınız. Saç kreminin içeriğindeki besleyici bileşenler ahşap yüzeydeki solgunluğu anında giderir ve o bölgeye cila atılmış gibi yoğun bir parlaklık kazandırır.

8. Parkeleri tahta çizgilerinin yönünde silin.

Parkelerin montaj yönü ve ahşabın doğal damar çizgileri, temizlik esnasında izleyeceğiniz rotayı belirlemelidir. Paspası odada rastgele veya tahtaların enine doğru sürmek, su kalıntılarının çizgilerin arasına dolmasına ve kururken dalga dalga leke kalmasına neden olur. Paspasınızı her zaman parke bloklarının uzunlamasına çizgilerini takip edecek şekilde, ileri geri hareketlerle sürerseniz kuruma esnasında hiçbir temizlik izi kalmadığını görebilirsiniz.

9. Zeytinyağı ve sirke karışımı hazırlayın.

9. Zeytinyağı ve sirke karışımı hazırlayın.

Yılların yorgunluğuyla cila ömrünü tamamlamış ve tamamen mat bir hal almış parkeleri canlandırmak için ev yapımı özel bir sprey hazırlayabilirsiniz. Bir sprey şişesinin içerisine yarım çay bardağı beyaz sirke, yarım çay bardağı su ve iki yemek kaşığı hakiki zeytinyağı ekleyip homojen bir şekilde çalkalamalısınız. Bu karışımı donuklaşan parkelerin üzerine hafifçe püskürtüp kuru bir bezle üzerinden geçtiğinizde, zeytinyağı ahşabı derinlemesine parlatırken sirke de yağın yapışkanlık bırakmasını önleyecek.

10. Güneş ışınlarını tüllerle filtreleyin.

Gün boyunca pencerelerden doğrudan parkelerin üzerine gelen dik güneş ışınları, ultraviyole etkisinden dolayı ahşabın renginin solmasına ve cila tabakasının zamanla kurumasına neden olur. Özellikle günün en sıcak saatlerinde kalın tülleri veya jaluzileri kapatarak güneş ışığını filtrelemek, parkelerinizin odanın diğer köşeleriyle aynı parlaklıkta ve renkte kalmasını sağlar.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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