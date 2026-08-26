Parkelerini İlk Günkü Gibi Parlatacak 10 Taktik

'Ne kadar çok deterjan dökersem o kadar temiz ve parlak olur' düşüncesi parkelerin en büyük düşmanıdır. Fazla miktarda kullanılan yüzey temizleyiciler durulanamadığı için kuruduktan sonra parkenin üzerinde şeffaf ama mat bir film tabakası oluşturur. Bu tabaka hem sonraki temizliklerde işinizi zorlaştırır hem de üzerine basıldığında çok çabuk ayak izi kalmasına neden olur. Parlak zeminler için kimyasal ürünleri her zaman ambalajında önerilen ölçünün yarısı kadar kullanmalısınız.