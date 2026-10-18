Paris’teki Protestolarda Marianne Heykeline Sarı Yelek Giydirdiler

Meydanda bulunan ve Fransa Cumhuriyeti ile 'Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik' sloganını temsil eden ikonik Marianne Heykeli’ne eylemciler tarafından giydirilen sarı yelek ve üzerindeki mesaj, protestoların en çok konuşulan simgesi haline geldi.

O anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, heykelin üzerine örtülen dev sarı yeleğin üzerinde '2026, Polis Lise Öğrencilerini Sakat Bırakıyor' (2026, La police mutile les lycéens) yazısının yer aldığı görüldü. Bu sembolik eylem, lise öğrencilerinin emniyet güçlerinin müdahalelerine yönelik tepkisini tüm ülkeye duyuran ana mesaj olarak kayıtlara geçti.