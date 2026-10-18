Paris’teki Protestolarda Marianne Heykeline Sarı Yelek Giydirdiler
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Fransa’da okullardaki fiziki yetersizlikler ve personel eksikliğiyle patlak veren öğrenci eylemleri, hayat pahalılığı ve sosyal hak talepleriyle birleşerek ülke geneline yayıldı. Dün gerçekleştirilen kitlesel gösterilerde başkent Paris’teki Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan ve 'Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik' sloganının sembolü olan Marianne Heykeli’ne, üzerinde '2026, Polis Lise Öğrencilerini Sakat Bırakıyor' yazılı sarı bir yelek giydirildi.
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2018’de hayat pahalılığına karşı kurulan "Sarı Yelek" hareketinin ve sendikaların destek verdiği protestolara geniş katılım sağlandı.
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Paris’teki eylemler sırasında gösterilerin odağı Cumhuriyet Meydanı (Place de la République) oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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