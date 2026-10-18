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Paris’teki Protestolarda Marianne Heykeline Sarı Yelek Giydirdiler

Paris’teki Protestolarda Marianne Heykeline Sarı Yelek Giydirdiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 14:12
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Fransa’da okullardaki fiziki yetersizlikler ve personel eksikliğiyle patlak veren öğrenci eylemleri, hayat pahalılığı ve sosyal hak talepleriyle birleşerek ülke geneline yayıldı. Dün gerçekleştirilen kitlesel gösterilerde başkent Paris’teki Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan ve 'Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik' sloganının sembolü olan Marianne Heykeli’ne, üzerinde '2026, Polis Lise Öğrencilerini Sakat Bırakıyor' yazılı sarı bir yelek giydirildi.

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2018’de hayat pahalılığına karşı kurulan "Sarı Yelek" hareketinin ve sendikaların destek verdiği protestolara geniş katılım sağlandı.

2018’de hayat pahalılığına karşı kurulan "Sarı Yelek" hareketinin ve sendikaların destek verdiği protestolara geniş katılım sağlandı.

Katılımcı sayısını Fransa İçişleri Bakanlığı 550 bin olarak bildirirken, sendikalar gösterici sayısının 800 bine ulaştığını açıkladı.

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, ülke geneline yayılan eylemlerde 1.200’den fazla kişinin gözaltına alındığını, 150 polis memurunun ise yaralandığını duyurarak olayları şiddetin tırmanması olarak değerlendirdi.

Başkent Paris’te gündüz barışçıl geçen yürüyüşler akşam saatlerinde şiddet olaylarına sahne oldu. Göstericiler çöp konteynerlerini ve araçları ateşe verirken; bankalar, restoranlar ve mağazalar zarar gördü. Güvenlik güçleri, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Paris’teki eylemler sırasında gösterilerin odağı Cumhuriyet Meydanı (Place de la République) oldu.

Meydanda bulunan ve Fransa Cumhuriyeti ile 'Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik' sloganını temsil eden ikonik Marianne Heykeli’ne eylemciler tarafından giydirilen sarı yelek ve üzerindeki mesaj, protestoların en çok konuşulan simgesi haline geldi.

O anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, heykelin üzerine örtülen dev sarı yeleğin üzerinde '2026, Polis Lise Öğrencilerini Sakat Bırakıyor' (2026, La police mutile les lycéens) yazısının yer aldığı görüldü. Bu sembolik eylem, lise öğrencilerinin emniyet güçlerinin müdahalelerine yönelik tepkisini tüm ülkeye duyuran ana mesaj olarak kayıtlara geçti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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