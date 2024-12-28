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Paris'te Bir Kafede Oturup Kruvasan Yerken Bir Yandan Şiir Kitabınızı Çevirirken Dinleyebileceğiniz 11 Şarkı

etiket Paris'te Bir Kafede Oturup Kruvasan Yerken Bir Yandan Şiir Kitabınızı Çevirirken Dinleyebileceğiniz 11 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
28.12.2024 - 15:16

Bu romantik anı hayal edince bile içinizin kıpır kıpır olmama ihtimali sıfır... Paris'in büyülü atmosferinde kaybolurken bir kafede oturup şehri izlemek yaşayabileceğiniz en güzel deneyimlerden biri olabilir. Bu hayali gerçekleştirirken şarkı dinlemeyi unutmayın!

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1. Her Eyes the Stars

2. Otto

3. August

4. Home

5. Fyrsta

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6. Mirror Lake

7. Ton cote du lit

8. Summer Waltz

9. Bluebird

10. Happiness Does Not Wait

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11. Le Onde

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pondsjournal
pondsjournal
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