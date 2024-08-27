Paris Paralimpik Oyunları Tarihinde İlk Kez Trans Sporcu Olacak
Paris Paralimpik Oyunları Tarihinde İlk Kez Trans Sporcu Olacak
Paris'te heyecan bu kez paralimpik sporcuların yarışmalarıyla yaşanacak. Dünyanın dört bir yanından Paris'e gelen paralimpik sporcular yeni bir tarih yazmak için gün sayıyorlar.
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28 Ağustos'ta başlayacak Paralimpik Oyunları'nda heyecan artık dorukta. Sporcular hem kişisel yaşam mücadeleleri hem de ülkeleri için yeni hikayeler yazmak için Paris'e geldiler.
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Bu kez Paris'te bir ilk de yaşanacak. Paralimpik Oyunları'nda ilk kez trans kimliği ile bir sporcu mücadele edecek. 14 yaşında dejeneratif bir göz hastalığı olan Stargardt teşhisi konulan İtalyan sporcu bir ilki tüm dünyaya yaşatacak.
Valentina Petrillo'nun daha önce 2015 ve 2018 yılları arasında görme engelli sporcuların yarıştığı erkekler T12 kategorisinde 11 ulusal şampiyonluğu bulunuyor.
İtalyan sporcu eşinin desteğiyle 2018 yılında kadın olarak yaşamaya başladı ve Ocak 2019’da hormon tedavisine başladı.
Petrillo için ülkesinde de tepkiler var. Daha önce bir grup kadın sporcu İtalya Spor Bakanlığı'na Valentina Petrillo için itiraz dilekçesi vermişlerdi.
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Cinsiyet kimliği kadın olan sporcuların bile Paris'te uğradıkları zorbalığı düşününce Valentina'nın tüm dünyanın gözü önündeki bir trans sporcu olarak neler yaşayacağı şimdiden merak konusu oluyor.
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