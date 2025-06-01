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Parayla İlgili Bu 10 Kavramdan Kaçını Doğru Bileceksin?

etiket Parayla İlgili Bu 10 Kavramdan Kaçını Doğru Bileceksin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.06.2025 - 17:01

Parayla ilgili kavramları istesek de istemesek de duyuyor veya görüyoruz bir yerlerde. Hayatımızın her yerinde olan bu kavramların ne anlama geldiğini bilenimiz vardır elbette ama bilelerin bilgisini, bilmeyenlerin ise akıl yürütme yöntemine bakacağız!

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1. Başlayalım! Türkiye’de Merkez Bankası’nın temel görevlerinden biri nedir?

1. Başlayalım! Türkiye’de Merkez Bankası’nın temel görevlerinden biri nedir?

2. "Kur Korumalı Mevduat Hesabı" için bunlardan hangisi doğru olabilir?

2. "Kur Korumalı Mevduat Hesabı" için bunlardan hangisi doğru olabilir?

3. Devam edelim! "Negatif faiz" ne anlama geliyor olabilir?

3. Devam edelim! "Negatif faiz" ne anlama geliyor olabilir?

4. “Enflasyon sepeti” ne işe yarar?

4. “Enflasyon sepeti” ne işe yarar?

5. “Nominal faiz” ile “reel faiz” arasındaki temel fark nedir diye sorsak?

5. “Nominal faiz” ile “reel faiz” arasındaki temel fark nedir diye sorsak?
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6. Şimdi şunu soralım: Bu şıklardan hangisi "Regresif vergi" için örnek olabilir?

6. Şimdi şunu soralım: Bu şıklardan hangisi "Regresif vergi" için örnek olabilir?

7. Biraz basit bir kavram soralım. "Cari açık" tam olarak neyi ifade ediyor?

7. Biraz basit bir kavram soralım. "Cari açık" tam olarak neyi ifade ediyor?

8. “Rezerv para” terimi hangi anlamda kullanılır?

8. “Rezerv para” terimi hangi anlamda kullanılır?

9. "Marjinal vergi oranı" desek, bu kavram için ne dersin?

9. "Marjinal vergi oranı" desek, bu kavram için ne dersin?

10. Basit bir soru ile bitirelim: “Dolarizasyon” neyi ifade eder?

10. Basit bir soru ile bitirelim: “Dolarizasyon” neyi ifade eder?

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Ma Belle
Ma Belle
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