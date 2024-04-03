Paraya Para Demiyorlar! "Dünyada Kriz Var" Deniyordu: Zenginlerin Serveti Artmaya Devam Etti
Paraya Para Demiyorlar! "Dünyada Kriz Var" Deniyordu: Zenginlerin Serveti Artmaya Devam Etti
Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar bir kesime hiç uğramadı. Zenginler servetlerine servet katmaya devam etti.
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Ünlü iş dünyası dergisi Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı. Liste bu yıl uzarken, milyarderlerin toplam serveti arttı. Türkiye'den listeye girenlerin sayısında da artış görüldü.
Forbes'un 2024 Milyarderler Listesi, ekonomide yaşananlara karşın dünyada milyarderlerin sayısının da servetlerinin de arttığını gösterdi.
Listenin ilk sırasındaki isim değişmedi.
Tesla, SpaceX gibi ünlü girişimlerin çılgın patronu Elon Musk da servetini 195 milyar dolara çıkararak ikinci olduğu listede, önceki yıllarda birinci sırada yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 194 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Milyarderler listesinde yaş ortalaması 66 olurken, dünyada en yaşlı milyarder ABD'den 102 yaşındaki George Joseph oldu.
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En genç milyarder de dedesinden kalan elektrik ekipmanları üreticisi WEG ortağı 19 yaşındaki Brezilyalı Livia Voigt oldu.
En zenginlerin içinde sadece 25 milyarder 33 yaşın altında olurken, en çok milyarder de 813 kişiyle ABD'den çıktı. ABD'yi 473 milyarderle Çin, 200 milyarderle de Hindistan takip etti.
Yapay zekadaki gelişmeler milyarderleri de etkiledi.
Ayrıca yapay zeka gelişmelerinde rol alan şirketlerin yöneticileri de listeye girdi. ChatGPT'nin geliştiricisi Sam Altman da milyarderler arasına katılan isimlerden oldu.
Forbes'un Milyarderler Listesi'ne bu yıl Türkiye'den 27 isim girerken, 2 kişi eklendi.
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