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Paraya Para Demiyorlar! "Dünyada Kriz Var" Deniyordu: Zenginlerin Serveti Artmaya Devam Etti

Paraya Para Demiyorlar! "Dünyada Kriz Var" Deniyordu: Zenginlerin Serveti Artmaya Devam Etti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.04.2024 - 14:28

Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar bir kesime hiç uğramadı. Zenginler servetlerine servet katmaya devam etti.

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Ünlü iş dünyası dergisi Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı. Liste bu yıl uzarken, milyarderlerin toplam serveti arttı. Türkiye'den listeye girenlerin sayısında da artış görüldü.

Ünlü iş dünyası dergisi Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı. Liste bu yıl uzarken, milyarderlerin toplam serveti arttı. Türkiye'den listeye girenlerin sayısında da artış görüldü.

Forbes'un 2024 Milyarderler Listesi, ekonomide yaşananlara karşın dünyada milyarderlerin sayısının da servetlerinin de arttığını gösterdi.

Forbes'un 2024 Milyarderler Listesi, ekonomide yaşananlara karşın dünyada milyarderlerin sayısının da servetlerinin de arttığını gösterdi.

2024 yılında milyarder sayısı 1yılda 141 kişi artarak 2.781 kişi oldu ve bu da yeni bir rekordu. 

Dünyada milyarderlerin toplam servetleri 2 trilyon dolar artarak 14,2 trilyon dolar oldu.

Listenin ilk sırasındaki isim değişmedi.

Listenin ilk sırasındaki isim değişmedi.

Lüks denince akla ilk gelen markaları çatısında toplayan LVMH'nin patronu Bernard Arnault, 22 milyar dolar kattığı servetini 233 milyar dolara çıkararak 2023'ten sonra ikinci kez dünyanın en zengin kişisi oldu.

Türkiye'den de listeye iki yeni isim girmişti.

Tesla, SpaceX gibi ünlü girişimlerin çılgın patronu Elon Musk da servetini 195 milyar dolara çıkararak ikinci olduğu listede, önceki yıllarda birinci sırada yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 194 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Tesla, SpaceX gibi ünlü girişimlerin çılgın patronu Elon Musk da servetini 195 milyar dolara çıkararak ikinci olduğu listede, önceki yıllarda birinci sırada yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 194 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Listedeki en zengin kadınlar da bu şekilde oldu.

Milyarderler listesinde yaş ortalaması 66 olurken, dünyada en yaşlı milyarder ABD'den 102 yaşındaki George Joseph oldu.

Milyarderler listesinde yaş ortalaması 66 olurken, dünyada en yaşlı milyarder ABD'den 102 yaşındaki George Joseph oldu.
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En genç milyarder de dedesinden kalan elektrik ekipmanları üreticisi WEG ortağı 19 yaşındaki Brezilyalı Livia Voigt oldu.

En genç milyarder de dedesinden kalan elektrik ekipmanları üreticisi WEG ortağı 19 yaşındaki Brezilyalı Livia Voigt oldu.

En zenginlerin içinde sadece 25 milyarder 33 yaşın altında olurken, en çok milyarder de 813 kişiyle ABD'den çıktı. ABD'yi 473 milyarderle Çin, 200 milyarderle de Hindistan takip etti.

En zenginlerin içinde sadece 25 milyarder 33 yaşın altında olurken, en çok milyarder de 813 kişiyle ABD'den çıktı. ABD'yi 473 milyarderle Çin, 200 milyarderle de Hindistan takip etti.

Yapay zekadaki gelişmeler milyarderleri de etkiledi.

Yapay zekadaki gelişmeler milyarderleri de etkiledi.

Teknoloji hisselerindeki yükseliş teknoloji alanındaki milyarderlerinin servetini 750 milyar dolar artırdı.

Ayrıca yapay zeka gelişmelerinde rol alan şirketlerin yöneticileri de listeye girdi. ChatGPT'nin geliştiricisi Sam Altman da milyarderler arasına katılan isimlerden oldu.

Ayrıca yapay zeka gelişmelerinde rol alan şirketlerin yöneticileri de listeye girdi. ChatGPT'nin geliştiricisi Sam Altman da milyarderler arasına katılan isimlerden oldu.

Forbes'un Milyarderler Listesi'ne bu yıl Türkiye'den 27 isim girerken, 2 kişi eklendi.

Forbes'un Milyarderler Listesi'ne bu yıl Türkiye'den 27 isim girerken, 2 kişi eklendi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar listeye yeni katılan isimler olurken, Türkiye'den listeye giren milyarderlerin toplam serveti de 5,2 milyar dolar artışla yaklaşık 56,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

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