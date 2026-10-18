Paranızı Kimse Bulamaz Sanıyorsunuz Ama Yanılıyorsunuz: Evde Para Saklamak İçin En Riskli 8 Yer
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Evde bir miktar nakit para bulundurmak pek çoğumuzun alışkanlığı. Kimimiz acil durumlar için kenara para ayırıyor, kimimiz de birikimini gözünün önünde tutmayı seviyor. Ancak güvenli sandığınız saklama yerleri gerçekten güvenli mi? Ev güvenliği rehberlerine bakılırsa evlerde sık kullanılan bazı noktaları hırsızlar da çok iyi biliyor. Peki paranızı koymadan önce bir kez daha düşünmeniz gereken yerler hangileri? Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Sözcü
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Yatağın altı ve yastık kılıfları artık sır değil.
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Çorap ve iç çamaşırı çekmeceleri de ilk bakılan yerlerden.
Gardıroptaki ayakkabı kutuları da sandığınız kadar güvenli değil.
Komodin ve takı kutusuna da para koymak riskli.
Banyo ve ilaç dolapları da kontrol listesinde.
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Mutfaktaki kavanoz ve saklama kapları da yeni bir fikir değil.
Buzdolabı ve dondurucu da bilinenler arasında.
Çalışma masasındaki evrak çekmeceleri başka riskler de getiriyor.
Evdeki parayı daha güvenli saklamanın başka yolları var.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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