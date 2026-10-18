Paranızı Kimse Bulamaz Sanıyorsunuz Ama Yanılıyorsunuz: Evde Para Saklamak İçin En Riskli 8 Yer

Evinizdeki bir çekmecenin arkasına, eski bir kutunun içine ya da kıyafetlerinizin arasına para koyduğunuzda kimsenin bulamayacağını düşünebilirsiniz. Oysa aklınıza gelen yöntemler başkalarına da hiç yabancı gelmeyebilir. Ev güvenliği rehberlerinde hırsızların nakit para ve küçük değerli eşyaların bulunabileceği alanları özellikle kontrol edebildiği anlatılıyor. Yani parayı yalnızca göze görünmeyecek bir yere koymak her zaman yetmiyor.

İlk akla gelen yer ise yatağın altı. Bazıları birikimini yatağın içine ya da yastık kılıfına da yerleştiriyor. Ama bu yöntem uzun yıllardır bilindiği için güvenli bir çözüm sayılmıyor. Üstelik bir yangın ya da su baskınında paranın zarar görme ihtimali de var.