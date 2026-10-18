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Paranızı Kimse Bulamaz Sanıyorsunuz Ama Yanılıyorsunuz: Evde Para Saklamak İçin En Riskli 8 Yer

Paranızı Kimse Bulamaz Sanıyorsunuz Ama Yanılıyorsunuz: Evde Para Saklamak İçin En Riskli 8 Yer

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 12:25
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Evde bir miktar nakit para bulundurmak pek çoğumuzun alışkanlığı. Kimimiz acil durumlar için kenara para ayırıyor, kimimiz de birikimini gözünün önünde tutmayı seviyor. Ancak güvenli sandığınız saklama yerleri gerçekten güvenli mi? Ev güvenliği rehberlerine bakılırsa evlerde sık kullanılan bazı noktaları hırsızlar da çok iyi biliyor. Peki paranızı koymadan önce bir kez daha düşünmeniz gereken yerler hangileri? Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Sözcü

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Yatağın altı ve yastık kılıfları artık sır değil.

Yatağın altı ve yastık kılıfları artık sır değil.

Evinizdeki bir çekmecenin arkasına, eski bir kutunun içine ya da kıyafetlerinizin arasına para koyduğunuzda kimsenin bulamayacağını düşünebilirsiniz. Oysa aklınıza gelen yöntemler başkalarına da hiç yabancı gelmeyebilir. Ev güvenliği rehberlerinde hırsızların nakit para ve küçük değerli eşyaların bulunabileceği alanları özellikle kontrol edebildiği anlatılıyor. Yani parayı yalnızca göze görünmeyecek bir yere koymak her zaman yetmiyor.

İlk akla gelen yer ise yatağın altı. Bazıları birikimini yatağın içine ya da yastık kılıfına da yerleştiriyor. Ama bu yöntem uzun yıllardır bilindiği için güvenli bir çözüm sayılmıyor. Üstelik bir yangın ya da su baskınında paranın zarar görme ihtimali de var.

Çorap ve iç çamaşırı çekmeceleri de ilk bakılan yerlerden.

Çorap ve iç çamaşırı çekmeceleri de ilk bakılan yerlerden.

Çamaşırların arasına para sıkıştırmanın kimsenin aklına gelmeyeceğini düşünebilirsiniz. Fakat yatak odasındaki çekmeceler para ve küçük değerli eşyaların bulunabileceği ilk alanlar arasında görülüyor. Özellikle herkesin kolayca ulaşabildiği çekmecelerde yüksek miktarda nakit tutmak riskli olabiliyor.

Gardıroptaki ayakkabı kutuları da sandığınız kadar güvenli değil.

Gardıroptaki ayakkabı kutuları da sandığınız kadar güvenli değil.

Gardırobun üst rafında duran eski bir ayakkabı kutusu iyi bir alternatif gibi görünebilir. Kullanılmayan çantalar ve uzun zamandır giyilmeyen kıyafetlerin cepleri de aynı amaçla sık tercih ediliyor. Ancak gardıroplar, evlerde değerli eşyaların bulunabileceği bilinen alanlardan biri.

Komodin ve takı kutusuna da para koymak riskli.

Komodin ve takı kutusuna da para koymak riskli.

Saat, kolye ve yüzük gibi eşyalar çoğunlukla yatak odasında duruyor. Nakit parayı da bunlarla aynı yere koymak pratik görünebilir. Fakat tüm değerli eşyaların tek bir yerde toplanması, olası bir hırsızlıkta kaybı daha da büyütebilir. Kolayca taşınabilen takı kutuları ya da küçük kasalar da yeterli koruma sağlamayabilir.

Banyo ve ilaç dolapları da kontrol listesinde.

Banyo ve ilaç dolapları da kontrol listesinde.

Banyodaki dolaplar para saklamak için ilk akla gelen yerler olmayabilir. Ancak ilaçların ve kişisel eşyaların durduğu bu bölümler de hırsızlık sırasında kontrol edilebiliyor. Banyonun nemi de özellikle uzun süre bekleyen banknotlar için uygun bir ortam oluşturmuyor.

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Mutfaktaki kavanoz ve saklama kapları da yeni bir fikir değil.

Mutfaktaki kavanoz ve saklama kapları da yeni bir fikir değil.

Kahve kutusuna, pirinç kavanozuna ya da kullanılmayan bir saklama kabına para koymak size yaratıcı bir fikir gibi gelebilir. Oysa mutfak eşyalarını bu amaçla kullanmak da yeni bir yöntem sayılmaz.

Buzdolabı ve dondurucu da bilinenler arasında.

Buzdolabı ve dondurucu da bilinenler arasında.

Parayı bir poşete koyup dondurucuya saklamayı hiç düşündünüz mü? İlk duyduğunuzda oldukça sıra dışı gelebilir. Fakat bu yöntem de yıllardır bilinen yöntemlerden. Üstelik soğuk ortam, nem ve olası elektrik kesintileri banknotların zarar görme ihtimalini artırıyor. Yani dondurucu, sanıldığı kadar iyi bir tercih değil.

Çalışma masasındaki evrak çekmeceleri başka riskler de getiriyor.

Çalışma masasındaki evrak çekmeceleri başka riskler de getiriyor.

Önemli belgelerin durduğu çekmeceler nakit para koymak için de sık tercih ediliyor. Ancak banka evrakları, kimlik belgeleri ve paranın aynı yerde bulunması başka riskleri de beraberinde getiriyor. Olası bir hırsızlıkta yalnızca birikiminizi değil, kişisel bilgilerinizi taşıyan belgelerinizi de kaybedebilirsiniz.

Evdeki parayı daha güvenli saklamanın başka yolları var.

Evdeki parayı daha güvenli saklamanın başka yolları var.

Evde para bulunduruyorsanız miktarı günlük ihtiyaçlarınıza ve olası acil durumlara göre belirlemek iyi bir başlangıç olabilir. Büyük birikimleri evde tutmak yerine güvenilir finans kuruluşlarında saklamak, hırsızlık ve fiziksel hasar risklerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Belgeleriniz ya da değerli eşyalarınız için kasa kullanıyorsanız, kolayca taşınabilen küçük modeller yerine uygun şekilde sabitlenebilen ve güvenlik özellikleri belgelenmiş ürünleri seçmekte fayda var. Yangına dayanıklılığın ve hırsızlığa karşı korumanın birbirinden farklı özellikler olduğunu da aklınızda tutun. Son olarak evdeki para ve önemli belgelerin yerini, ihtiyaç hâlinde ulaşabilecek güvenilir bir aile üyesinin bilmesi de yararlı olabilir. Çünkü mesele yalnızca parayı gözlerden uzak tutmak değil, ihtiyaç duyduğunuzda ona güvenle ulaşabilmek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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