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Paralimpik Oyunları'nda Umut Ünlü Tarih Yazdı

Paralimpik Oyunları'nda Umut Ünlü Tarih Yazdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
07.09.2024 - 22:14

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, erkekler 200 metre serbest S3 kategorisinde yarışan milli yüzücü Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

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Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Umut Ünlü, 200 metre serbest S3 finalinde mücadele etti. 3:19.53 derecesiyle yarışı tamamlayan Umut, bir gün önce kazandığı 50 metre serbest yarışının ardından 200 metre serbestte de altın madalya elde etti.

Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Umut Ünlü, 200 metre serbest S3 finalinde mücadele etti. 3:19.53 derecesiyle yarışı tamamlayan Umut, bir gün önce kazandığı 50 metre serbest yarışının ardından 200 metre serbestte de altın madalya elde etti.

Umut Ünlü, dün de 50 metrede ülkemize altın madalya gururu yaşatmıştı:

23 yaşındaki milli sporcu, paralimpik oyunları tarihindeki aynı organizasyonda Türkiye adına iki altın madalya kazanan ilk ve tek sporcu olarak bir ilke imza attı.

23 yaşındaki milli sporcu, paralimpik oyunları tarihindeki aynı organizasyonda Türkiye adına iki altın madalya kazanan ilk ve tek sporcu olarak bir ilke imza attı.

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