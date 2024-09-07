Paralimpik Oyunları'nda Umut Ünlü Tarih Yazdı
Paralimpik Oyunları'nda Umut Ünlü Tarih Yazdı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, erkekler 200 metre serbest S3 kategorisinde yarışan milli yüzücü Umut Ünlü, altın madalya kazandı.
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Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Umut Ünlü, 200 metre serbest S3 finalinde mücadele etti. 3:19.53 derecesiyle yarışı tamamlayan Umut, bir gün önce kazandığı 50 metre serbest yarışının ardından 200 metre serbestte de altın madalya elde etti.
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23 yaşındaki milli sporcu, paralimpik oyunları tarihindeki aynı organizasyonda Türkiye adına iki altın madalya kazanan ilk ve tek sporcu olarak bir ilke imza attı.
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