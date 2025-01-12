Paptircem’in Şarkıları Ruhunuzu Nasıl Ele Geçiriyor? Dinlerken Kendinizi Kaybedeceğiniz 10 Parça
Paptircem’in Şarkıları Ruhunuzu Nasıl Ele Geçiriyor? Dinlerken Kendinizi Kaybedeceğiniz 10 Parça
Bir şarkı sizi alıp bambaşka bir dünyaya götürüyorsa, işte o şarkı gerçekten özel bir yere sahiptir. Paptircem’in her parçası da işte tam olarak bunu yapıyor! Derin sözleri, etkileyici melodileri ve dinleyeni içine çeken atmosferiyle Paptircem, son dönemde müzik dünyasında adından sıkça söz ettiriyor.
İşte hem kalbinize hem ruhunuza dokunacak Paptircem şarkılarıyla dolu bir yolculuk!
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1. Paptircem - Kaybettim Yirmilerimde
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2. Paptircem - Yalnızlık Bana Kalan
3. Paptircem - Sandım Ki
4. Paptircem - Uzaktan Bir Tanıdık
5. Paptircem - Koca Adam
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6. Paptircem ft. Deniz Tekin - Çizelim Biri
7. Paptircem - Yamadım Yaralarımı
8. Paptircem - Nereye Gömsem?
9. Paptircem - Akşam Üstü Hüznü
10. Paptircem - Olsa Bi' Yolu
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11. Paptircem - Padişahım
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