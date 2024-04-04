Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Biyografi
Özlem Zengin Kimdir, Görevden Alındı mı? AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Kariyeri ve Siyasi Yaşamı

Özlem Zengin Kimdir, Görevden Alındı mı? AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Kariyeri ve Siyasi Yaşamı

Kimdir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
04.04.2024 - 19:26

Seçim sürecinin sona ermesinin ardından ülke gündeminden düşmeyen siyaset ve siyasetçiler arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Özlem Zengin de yer alıyor. Açıklamaları ve yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Özlem Zengin'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin kimdir, nerelidir? Özlem Zengin kaç yaşındadır? Özlem Zengin evli mi? 

İşte, Özlem Zengin'in eğitimi ve kariyer yaşamı...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Özlem Zengin Kimdir?

Özlem Zengin Kimdir?

Özlem Zengin, 1969 yılında Tokat'ta dünyaya gelmiştir. Nimet ve Salih Zengin'in kızları olan siyasetçi ve avukat Özlem Zengin, üç çocuk annesidir.

Özlem Zengin'in Eğitim Hayatı

Özlem Zengin'in Eğitim Hayatı

Özlem Zengin, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Daha sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır.

Özlem Zengin'in Kariyeri

Özlem Zengin'in Kariyeri

Özlem Zengin, okulu bitirince bir süre serbest avukatlık yapmıştır. Avukatlık kariyerinden sonraki yıllarda medya alanında pek çok çalışma yürüten Zengin, televizyon programları da yapmıştır.

1998 ila 2001 yıllarında Kanal 7 televizyonunda 'Hayatın İçinden' programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenmiştir. 

2003 yılında siyaset sahnesinde yerini alan Zengin, Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. 2012 ila 2015 yıllarında AK Parti'nin İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapmıştır.

2016 ila 2018 yıllarında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapmıştır.

25. dönem İstanbul ve 27. dönem Tokat milletvekili olan Özlem Zengin, 2021 ile 2022 yılları arasında Grup Başkanvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

28. Dönemde de AK Parti İstanbul Milletvekili seçilen Özlem Zengin, aynı zamanda Grup Başkanvekili görevini de yürütmektedir.

Özlem Zengin Görevden Alındı mı?

Özlem Zengin Görevden Alındı mı?

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası Özlem Zengin'in görevden alındığına dair iddialar ortaya atılmıştı. İddiaların asılsız olduğuna ilişkin açıklama, AK Parti Sivas Milletvekili ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. 

Güler, açıklamasında 'Uzun yıllar İstanbul teşkilatlarında birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğum Özlem Zengin başkanımızın davamıza olan inancının ve samimi çalışmalarının yakından şahidiyiz. Önümüzde ki dönemde de birlikte çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.' ifadelerine yer verdi.

İşte, AK Parti Sivas Milletvekili ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklaması 👇

İşte, AK Parti Sivas Milletvekili ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklaması 👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
3
2
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Tolga Yilmaz

AKP bu kadını tekrar aday gösterirse seçimde nal toplayacak tr