Özlem Zengin Kimdir, Görevden Alındı mı? AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Kariyeri ve Siyasi Yaşamı

Özlem Zengin, okulu bitirince bir süre serbest avukatlık yapmıştır. Avukatlık kariyerinden sonraki yıllarda medya alanında pek çok çalışma yürüten Zengin, televizyon programları da yapmıştır.

1998 ila 2001 yıllarında Kanal 7 televizyonunda 'Hayatın İçinden' programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenmiştir.

2003 yılında siyaset sahnesinde yerini alan Zengin, Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. 2012 ila 2015 yıllarında AK Parti'nin İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapmıştır.

2016 ila 2018 yıllarında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapmıştır.

25. dönem İstanbul ve 27. dönem Tokat milletvekili olan Özlem Zengin, 2021 ile 2022 yılları arasında Grup Başkanvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

28. Dönemde de AK Parti İstanbul Milletvekili seçilen Özlem Zengin, aynı zamanda Grup Başkanvekili görevini de yürütmektedir.