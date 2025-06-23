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Özgür Çevik Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Özgür Çevik Kariyer Başlangıcı ve Özel Hayatı

Özgür Çevik Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Özgür Çevik Kariyer Başlangıcı ve Özel Hayatı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.06.2025 - 11:48

Yabancı Damat, Kırgın Çiçekler gibi fenomen dizilerdeki rolleriyle tanınan, son olarak Kuruluş Osman'da rol alan başarılı oyuncu Özgür Çevik'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Çevik, 2024’te Hatice Kartoğlu ile evlendi. 

Gelin kariyer başlangıcı ve özel hayatına birlikte bakalım.

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Özgür Çevik Kimdir?

Özgür Çevik Kimdir?

Özgür Çevik, 27 Mayıs 1981’de Ankara’da doğmuş; hem oyunculuğu hem de müzik kariyeriyle yıllardır ekranların sevilen yüzlerinden. 2004’te katıldığı “Akademi Türkiye” yarışmasının ardından yükselişe geçerek Türkiye’de “Yabancı Damat” (Niko) ile ün kazandı. Sonrasında “Kırgın Çiçekler” (Toprak), “İyilik” (Koray) gibi efsane dizilerde yer aldı. 

Özgür Çevik Kaç Yaşında?

2025 itibarıyla 44 yaşında. (27 Mayıs 1981 doğumlu.)

Özgür Çevik Nereli?

Aslen Ankaralı. Beş yaşına kadar İstanbul’da büyüdü, ardından eğitim hayatı Amasya, Lüleburgaz, Bingöl, İzmit gibi şehirlerde devam etti.

Özgür Çevik Kariyer Başlangıcı

Özgür Çevik Kariyer Başlangıcı

1999’da İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü kazanarak İstanbul’a taşındı. 2004’te “Akademi Türkiye” yarışmasındaki performansı ile şöhret kapılarını araladı.

Özgür Çevik Özel Hayatı

Özgür Çevik Özel Hayatı

Özgür Çevik, 2024 yılında bir süredir brilikte olduğu Hatice Kartoğlu ile evlendi.

Özgür Çevik Yer Aldığı Diziler

Özgür Çevik Yer Aldığı Diziler

  • Yabancı Damat (2004–2007) – Niko 

  • Avrupa Yakası (2008, konuk)

  • Kavak Yelleri (2008, konuk)

  • Gece Sesleri (2008) – başrol

  • Balkan Düğünü (2009–2010)

  • Kırgın Çiçekler (2015–2018) – Toprak

  • Canevim (2019) – Taylan

  • Yeşilçam (2021) – İzzet

  • Sen Ben Lenin (2021) – Deniz

  • İyilik (2022) – Koray

  • Kaçış (2022) – Robert

  • Alparslan: Büyük Selçuklu (2023) – Leon

  • Kuruluş Osman (2024–2025) – Komutan Lucas

  • Binbir Gece Masalları (yakında)

Özgür Çevik Yer Aldığı Filmler

Özgür Çevik Yer Aldığı Filmler

  • Küçük Kıyamet (2006) – konuk

  • Vali (2009) – Levent

  • Sensiz Yaşayamam (2010)

  • Mazi Kalbimde Yaradır (2011)

  • İtirazım Var (2014) – doktor Tolga

  • Kaygı (2017) – Mehmet

  • Can Kırıkları (2018) – Kerem

  • Sen Ben Lenin (2021) – Deniz

  • Masallardan Geriye Kalan (2020) – Evren

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Özgür Çevik Güncel Projeleri

Özgür Çevik Güncel Projeleri

Şu sıralar “Kuruluş Osman”da Komutan Lucas rolüyle yer alıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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