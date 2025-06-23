Özgür Çevik Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Özgür Çevik Kariyer Başlangıcı ve Özel Hayatı
Yabancı Damat, Kırgın Çiçekler gibi fenomen dizilerdeki rolleriyle tanınan, son olarak Kuruluş Osman'da rol alan başarılı oyuncu Özgür Çevik'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Çevik, 2024’te Hatice Kartoğlu ile evlendi.
Gelin kariyer başlangıcı ve özel hayatına birlikte bakalım.
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Özgür Çevik Kimdir?
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Özgür Çevik Kariyer Başlangıcı
Özgür Çevik Özel Hayatı
Özgür Çevik Yer Aldığı Diziler
Özgür Çevik Yer Aldığı Filmler
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Özgür Çevik Güncel Projeleri
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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