Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten Aşk Dolu Fotoğraf! 26 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten Aşk Dolu Fotoğraf! 26 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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1. Hazar Ergüçlü:
2. Ezgi Mola, oğlu Can'ın zekasıyla ilgili esprili paylaşımda bulundu.
3. İrem Derici, sıkı spor programı uygulamaya başladı.
4. Yasemin Şefkatli, oğullarının kontrolü için doktora gitti.
5. Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten aşk dolu paylaşım:
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6. Sinem Kobal ve kızlarından dayı ziyareti...
7. Müjde Uzman ve Özlem Çakar Yalçınkaya'dan set paylaşımı geldi.
8. Berfu ve Eser Yenenler çifti yine ev taşındı.
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