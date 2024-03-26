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Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten Aşk Dolu Fotoğraf! 26 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten Aşk Dolu Fotoğraf! 26 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
26.03.2024 - 20:07

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Hazar Ergüçlü:

2. Ezgi Mola, oğlu Can'ın zekasıyla ilgili esprili paylaşımda bulundu.

2. Ezgi Mola, oğlu Can'ın zekasıyla ilgili esprili paylaşımda bulundu.

3. İrem Derici, sıkı spor programı uygulamaya başladı.

3. İrem Derici, sıkı spor programı uygulamaya başladı.

4. Yasemin Şefkatli, oğullarının kontrolü için doktora gitti.

4. Yasemin Şefkatli, oğullarının kontrolü için doktora gitti.

5. Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten aşk dolu paylaşım:

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6. Sinem Kobal ve kızlarından dayı ziyareti...

6. Sinem Kobal ve kızlarından dayı ziyareti...

7. Müjde Uzman ve Özlem Çakar Yalçınkaya'dan set paylaşımı geldi.

7. Müjde Uzman ve Özlem Çakar Yalçınkaya'dan set paylaşımı geldi.

8. Berfu ve Eser Yenenler çifti yine ev taşındı.

8. Berfu ve Eser Yenenler çifti yine ev taşındı.

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