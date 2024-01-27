Ozan Uzunoğlu:"Yer Eksi İki Romanını Tercih Etme Sebebimiz Ülkemizde Terör Meselesiyle İlgili İlk Eser Olması"

Her şeyden önce bu filmin başarısı sadece benim sinemacılık yeteneğimden veya kişisel çabamdan kaynaklanmıyor. Hikâyesini anlattığımız insanların mücadelelerinin, fedakarlıklarının, cesaretlerinin ve en önemli tertemiz kalplerinin etkisi var filmin başarısında…Teknik olarak, prodüksiyon olarak veya görsel anlatım olarak bizim filmimizin önünde yer alabilecek bir çok proje görücüye çıkıyor. Nefes – Yer Eksi İki filminin bu kadar iddialı bir çok filmin arasında kendisine önemli bir yer bulabilmesi Türkiye’nin yakın geçmişindeki isimsiz kahramanların gerçek hikayelerini bütün samimiyetiyle anlatan bir film olması… Gereksiz bir iddiaya, gereksiz bir gizem yaratma çabasına girmeden olduğu gibi ve samimi bir şekilde saf ve temiz insanların hikâyesi bu…

-Türkiye'nin yakın geçmişindeki ve yakın zamanda ki gerçek olayları filme dönüştürmek, yönetmenlik açısından nasıl bir sorumluluk getiriyor? Bu tür hikayelerde içsel çatışmalar yaşadığınız oluyor mu, oluyor ise nelerdir?

Türkiye’nin yakın geçmişinde anlatılması gereken, sinemaya ya da edebiyata uyarlanması gereken çok önemli konular var… Bir sinemacı olarak gerçek öyküleri anlatmak tabii ki çok cezbedici… Anlattığınız şeyin gerçek insanların gerçek öyküleri olduğunu bilmek o konuya inanmanızı ve sahiplenmenizi sağlıyor. Fakat bizim hikâyemizde Türkiye’nin doksanlı yıllarında terörle mücadele sürecini yaşayan, oralarda savaşmış, gazi olmuş, şehit olmuş gerçek insanlar yer alıyor. Bu bir sinemacıya çok fazla sorumluluklar yüklüyor. O insanların hatıralarını, acılarını, özlemlerini anlatırken çok daha hassas ve duyarlı olmanız gerekiyor. Filmler insanların çeşitli duygularına hitap ederek ve duyguları film boyunca yükselterek başarılı oluyor. Fakat burada film boyunca izleyiciyi heyecanlandırmak veya germek adına öyküsünü anlattığımız insanların hatıralarına, duyarlılıklarına dokunacak şeyler yapmamak gerekiyor. O nedenle çok daha özenli ve dikkatli çalışmak gerekiyor. Filmin her karesi her saniyesi tekrar tekrar gözden geçiriliyor bu sebeple…

-Filmdeki duygusal yüksek anlar ve dramatik sahnelerle başa çıkma süreciniz hakkında neler söyleyebilirsiniz, film size ne hissettirdi?

Ben konuya önce bir sinemacı gibi yaklaşmıyorum. O karakoldaki askerlerin veya köylülerin arkadaşıyım ya da kardeşiyim öncelikle. Hikâyeye bu hissiyat yaklaştığınızda tavrınız da tarzınızda değişiyor. O duygusal sahneleri çekerken bir sinemacı gibi bakmamaya çalışıyorum. Bu karakterin o anda o mekanda yanında olsaydım ne hissederdim nasıl bakardım ona düşünüyorum. İşte o zaman o sıradan bir film sahnesi olmaktan öte daha duygusal daha etkileyici bir ana dönüşüyor. Filmi defalarca izledim haliyle. Normalde bir zaman sonar sıkılıp konuya iyice yabancılaşmam gerekiyordu. Fakat her izleyişimde başka bir karakterin hikayesine odaklanıyorum ben. Filmde anlattığımızdan öte anlatamadığımız anlarını da düşünüyorum. Ve haliyle çok etkileniyorum.

-Filminizin konusu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen hikâyeleri seçme sebepleriniz nelerdi?

Projenin çıkış noktası benim yazarımız Hakan Evrensel’le ve onun Güneydoğu Anadolu sorunuyla ilgili yazdığı eserlerle tanışmamla oldu. Hakan Evrensel, Türkiye’de Güneydoğu Anadolu ve Terörle Mücadele konusu ile ilgili yazılan ilk edebi eserleri, öykü ve romanları yazan bir yazar. Ben Güneydoğu’dan Öyküler ve Yolun Açık Olsun kitaplarını okuduğumda çok etkilenmiştim. Yer Eksi İki romanını okuduğumda ise hiç tereddütsüz “Bu roman mutlaka film olmalı.” düşüncesiyle harekete geçtim. Yapımcımız Mustafa Cihat Durmuş ile üzerinde çalıştığımız başka projeler vardı. Ama “Yer Eksi İki” birden bütün gündemin önüne geçti ve bu filmi yapma kararını ortaklaşa vermiş olduk. 2021 yılının yaz aylarında proje ile ilgili masa başı çalışma süreci başladı. 2022 Haziran ayında filmin çekimlerini gerçekleştirdik. Uzun bir post prodüksiyon sürecinden sonra filmimiz 2023 yılının Aralık ayında seyirciyle buluştu nihayet.