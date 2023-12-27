Öz Güvenini Tazelemek İçin Dinlemen Gereken Şarkı Bu Testin Sonunda!
Öz Güvenini Tazelemek İçin Dinlemen Gereken Şarkı Bu Testin Sonunda!
Sağlam bir psikolojinin temellerinden biri de sarsılmayan öz güven duygusudur. Öz güvenini tazelemek için bazen aynanın karşısına geçersin ve kendine telkinlerde bulunursun, hoş bir iltifat aldığında mutlu olursun veya biri seni beğendiğinde bile özgüvenin tazelenmiş hissedersin ve keyiflenirsin. Bazı durumlarda da öz güven tazelemek için bir şarkı çok işe yarayabiliyor. İşte sana o şarkıyının hangisi olduğunu söyleyeceğiz!
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1. Ruh halini en çok ne değiştirebilir?
2. Şimdiye kadar hiç aşık oldun mu?
3. Olmadıysan bile aşkı tek bir kelime ile tanımlamanı istesek?
4. Kendinde ilk neyi değiştirmek isterdin?
5. En çok nasıl bir ortamda eğlendiğini hissediyorsun?
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6. Arkadaş grubunda bunlardan hangisi sensin?
7. Kafa dinlemek için bu mekanlardan hangisini tercih edersin diye sorsak?
8. Son soru! Gergin hissettiğin bir ortamda ilk ne yaparsın?
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