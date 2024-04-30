Oyun Uyarlaması Fallout, Prime Video'nun En Çok İzlenen İkinci Dizisi Oldu
Oyun Uyarlaması Fallout, Prime Video'nun En Çok İzlenen İkinci Dizisi Oldu
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İlk oyunuyla ta 1997 yılında hayatımıza giren Fallout o gün bugündür oyun dünyasının en çok sevilen serilerinden.
Henüz geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluşan Fallout dizisi şimdiden 16 milyon izleyiciyi geride bıraktı bile.
Fallout dizisinin başarısı yalnızca Amazon'un değil, Bethesda'nın da yüzünü güldürdü.
Amazon Prime'ın en çok izlenen dizisi ise tahmin edilebileceği üzere Güç Yüzükleri.
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