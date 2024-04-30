Oyun Uyarlaması Fallout, Prime Video'nun En Çok İzlenen İkinci Dizisi Oldu

Oyun dünyasının en köklü serilerinden Fallout'un Amazon tarafından uyarlanan dizisi hem oyunculardan hem de oyun dünyasına ilgisi olmayan izleyicilerden harika yorumlar kapmayı başardı. Müthiş bir başarı yakalayan Fallout dizisi Prime Video'nun en çok izlenen ikinci işi oldu.

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