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Oyun Uyarlaması Fallout, Prime Video'nun En Çok İzlenen İkinci Dizisi Oldu

Oyun Uyarlaması Fallout, Prime Video'nun En Çok İzlenen İkinci Dizisi Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
30.04.2024 - 14:45

Oyun dünyasının en köklü serilerinden Fallout'un Amazon tarafından uyarlanan dizisi hem oyunculardan hem de oyun dünyasına ilgisi olmayan izleyicilerden harika yorumlar kapmayı başardı. Müthiş bir başarı yakalayan Fallout dizisi Prime Video'nun en çok izlenen ikinci işi oldu.

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İlk oyunuyla ta 1997 yılında hayatımıza giren Fallout o gün bugündür oyun dünyasının en çok sevilen serilerinden.

İlk oyunuyla ta 1997 yılında hayatımıza giren Fallout o gün bugündür oyun dünyasının en çok sevilen serilerinden.

Bizleri nükleer savaş ile mahvolmuş ancak geçmişte takılıp kalmış gibi görünen bir geleceğe götüren Fallout oyun tarihinin yaratılmış en orijinal hikaye ve evrenlerinden birine sahip. Hal böyle olunca oyunun dizi uyarlaması da haliyle gecikmedi ve Amazon geçtiğimiz günlerde karşımıza nihayet Fallout dizisi ile çıktı.

Henüz geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluşan Fallout dizisi şimdiden 16 milyon izleyiciyi geride bıraktı bile.

Henüz geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluşan Fallout dizisi şimdiden 16 milyon izleyiciyi geride bıraktı bile.

Amazon Prime Video'da yayınlanan dizi bu süre içerisinde platformun en çok izlenen ikinci dizisi olmayı başararak da kayda değer bir başarıya imza attı.

Fallout dizisinin başarısı yalnızca Amazon'un değil, Bethesda'nın da yüzünü güldürdü.

Fallout dizisinin başarısı yalnızca Amazon'un değil, Bethesda'nın da yüzünü güldürdü.

Dizinin kazandığı başarı ve popülerliğin ardından Fallout oyunlarının oyuncu sayısı da yıllardır görülmeyen zirvelere ulaştı. Neredeyse her Fallout oyununda oyuncu sayısı artışı yaşanırken Bethesda'nın seri oyunlarında indirime gittiğini, hatta Amazon Prime üyelerine Fallout 76'nın bedava verildiğini de hatırlatmadan geçmeyelim.

Amazon Prime'ın en çok izlenen dizisi ise tahmin edilebileceği üzere Güç Yüzükleri.

Amazon Prime'ın en çok izlenen dizisi ise tahmin edilebileceği üzere Güç Yüzükleri.

Hayranların yoğun tepkisi ile karşılanmakla kalmayıp en pahalı dizi unvanını taşımasına rağmen puanları dibe vurmuş olan Güç Yüzükleri ikinci sezon onayını ise çoktan kaptı bile.

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