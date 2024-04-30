Köyün Yeni Kralı Haaland Clash of Clans'ın İlk Gerçek Karakteri Oldu

'Uzun zamandır oyunun büyük bir hayranıyım ve oyun hakkında her şeyi biliyorum. Bu yüzden oyun içi bir karakter olarak görünmek gerçekten harika' ifadelerini kullanan Haaland'ın yanında Clash of Clans Genel Müdürü Stuart McGaw da durumu 'gerçekten rüya gibi bir senaryoydu' şeklinde özetliyor.