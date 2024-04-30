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Köyün Yeni Kralı Haaland Clash of Clans'ın İlk Gerçek Karakteri Oldu

Köyün Yeni Kralı Haaland Clash of Clans'ın İlk Gerçek Karakteri Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
30.04.2024 - 13:01

Bu seferki transfer haberimiz yeşil sahalardan oyun dünyasına! Manchester City'nin yıldız forveti Haaland tutkunu olduğu Clash of Clans'a eklenen ilk gerçek kişi oldu.

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Kim yıllardır tutkunu olduğu oyuna karakter olarak eklenmeye hayır diyebilir ki? Görünüşe göre dünyaca ünlü bir yıldız futbolcu da olsanız durum değişmiyor!

Kim yıllardır tutkunu olduğu oyuna karakter olarak eklenmeye hayır diyebilir ki? Görünüşe göre dünyaca ünlü bir yıldız futbolcu da olsanız durum değişmiyor!

Manchester City'nin 10 numarası, Norveçli futbolcu Erling Haaland'ın mobil oyun dünyasını kasıp kavuran Clash of Clans hayranlarını olduğu sır değil. Yıldız forvet son güncellemeyle birlikte tutkunu olduğu oyuna bu kez karakter olarak katılıyor.

Oyunu ilk keşfettiğinde henüz 10 yaşında olan Haaland Clash of Clans'ın en yeni karakteri oldu!

Hayranı olduğu oyunda karakter olarak yer alan Haaland ise halinden epey memnun görünüyor.

Hayranı olduğu oyunda karakter olarak yer alan Haaland ise halinden epey memnun görünüyor.

'Uzun zamandır oyunun büyük bir hayranıyım ve oyun hakkında her şeyi biliyorum. Bu yüzden oyun içi bir karakter olarak görünmek gerçekten harika' ifadelerini kullanan Haaland'ın yanında Clash of Clans Genel Müdürü Stuart McGaw da durumu 'gerçekten rüya gibi bir senaryoydu' şeklinde özetliyor.

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