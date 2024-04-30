Köyün Yeni Kralı Haaland Clash of Clans'ın İlk Gerçek Karakteri Oldu
Köyün Yeni Kralı Haaland Clash of Clans'ın İlk Gerçek Karakteri Oldu
Bu seferki transfer haberimiz yeşil sahalardan oyun dünyasına! Manchester City'nin yıldız forveti Haaland tutkunu olduğu Clash of Clans'a eklenen ilk gerçek kişi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kim yıllardır tutkunu olduğu oyuna karakter olarak eklenmeye hayır diyebilir ki? Görünüşe göre dünyaca ünlü bir yıldız futbolcu da olsanız durum değişmiyor!
Oyunu ilk keşfettiğinde henüz 10 yaşında olan Haaland Clash of Clans'ın en yeni karakteri oldu!
Hayranı olduğu oyunda karakter olarak yer alan Haaland ise halinden epey memnun görünüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın