Oynamadığı Yer Kalmadı! Galatasaraylılar Boey'in Ayrılığı Sonrasında Çareyi Yine Onda Buldular
Oynamadığı Yer Kalmadı! Galatasaraylılar Boey'in Ayrılığı Sonrasında Çareyi Yine Onda Buldular
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Galatasaray'da sağ bekte kimin oynayacağı merak konusu oldu. Sar-kırmızılı taraftarlar, esprili bir dille bu sezon birçok bölgede forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı aday gösterdi.
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2021 yılında Galatasaray'a katılan Sacha Boey, kulübe ciddi miktarda bonservis bedeli kazandırarak Alman devi Bayern'in yolunu tuttu.
Bu sezon 31 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda iki gol kaydetti. Ayrılığın ardından sağ bekte kimin görev alacağı en çok merak edilen konuların başında geldi.
Taraftarlar, o bölgeye de Barış Alper Yılmaz'ı aday gösterdi.
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Barış Alper, sizce sağ bekte de başarılı olur mu?
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