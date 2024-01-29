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Oynamadığı Yer Kalmadı! Galatasaraylılar Boey'in Ayrılığı Sonrasında Çareyi Yine Onda Buldular

Oynamadığı Yer Kalmadı! Galatasaraylılar Boey'in Ayrılığı Sonrasında Çareyi Yine Onda Buldular

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.01.2024 - 17:06

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Galatasaray'da sağ bekte kimin oynayacağı merak konusu oldu. Sar-kırmızılı taraftarlar, esprili bir dille bu sezon birçok bölgede forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı aday gösterdi.

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2021 yılında Galatasaray'a katılan Sacha Boey, kulübe ciddi miktarda bonservis bedeli kazandırarak Alman devi Bayern'in yolunu tuttu.

2021 yılında Galatasaray'a katılan Sacha Boey, kulübe ciddi miktarda bonservis bedeli kazandırarak Alman devi Bayern'in yolunu tuttu.

Ligue 1 ekibi Rennes'den sarı-kırmızılı takıma katılan Fransız futbolcu için Bayern, net 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bu satış, hem lig hem de kulüp tarihinde bir rekor oldu.

Bu sezon 31 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda iki gol kaydetti. Ayrılığın ardından sağ bekte kimin görev alacağı en çok merak edilen konuların başında geldi.

Bu sezon 31 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda iki gol kaydetti. Ayrılığın ardından sağ bekte kimin görev alacağı en çok merak edilen konuların başında geldi.

Sosyal medyada birçok dedikodu dönerken sarı-kırmızılılar aradığı kanı takım içinde buldu.

Taraftarlar, o bölgeye de Barış Alper Yılmaz'ı aday gösterdi.

Taraftarlar, o bölgeye de Barış Alper Yılmaz'ı aday gösterdi.
twitter.com

Hırslı ve fiziği ile neredeyse her bölgede oynayabileceğini gösteren Yılmaz'a yönelik sağ tarafta olur mu sorusu akıllarda yer edindi.

twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Barış Alper, sizce sağ bekte de başarılı olur mu?

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