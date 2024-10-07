Oxford Üniversitesi Araştırdı: Siyasetçiler, Vatandaşlardan Daha Uzun Süre Yaşıyor!

İngiltere’nin Oxford Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, 2022 yılında bir çalışma yayınladı. 19. yy başlarına kadar uzanan bu araştırmaya göre siyasetçiler, temsil ettikleri vatandaşlara kıyasla daha uzun yaşıyor. Peki, bunun sebebi ne?

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