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Oxford Üniversitesi Araştırdı: Siyasetçiler, Vatandaşlardan Daha Uzun Süre Yaşıyor!

Oxford Üniversitesi Araştırdı: Siyasetçiler, Vatandaşlardan Daha Uzun Süre Yaşıyor!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
07.10.2024 - 13:15

İngiltere’nin Oxford Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, 2022 yılında bir çalışma yayınladı. 19. yy başlarına kadar uzanan bu araştırmaya göre siyasetçiler, temsil ettikleri vatandaşlara kıyasla daha uzun yaşıyor. Peki, bunun sebebi ne?

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11 gelişmiş ülkeyi kapsayan bu araştırma, 57.500'ün üzerinde politikacıdan toplanan verilere dayanıyor.

11 gelişmiş ülkeyi kapsayan bu araştırma, 57.500'ün üzerinde politikacıdan toplanan verilere dayanıyor.

Bu çalışmanın; Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Hollanda, Yeni Zelanda, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Kanada ve ABD gibi yüksek gelir düzeyine sahip 11 ülkeyi kapsadığı belirtiliyor.

1945-2014 arası dönemi kapsayan verileri analiz eden araştırmacılar, politikacıların ölüm oranının yaş ve cinsiyete göre o dönemki nüfusun eş değer bölümünden alınan ölüm verileriyle eşleştirildiğini ifade ediyor.

1945-2014 arası dönemi kapsayan verileri analiz eden araştırmacılar, politikacıların ölüm oranının yaş ve cinsiyete göre o dönemki nüfusun eş değer bölümünden alınan ölüm verileriyle eşleştirildiğini ifade ediyor.

Oxford Üniversitesi Sağlık Ekonomisi Araştırma Merkezi'nde görev yapan Dr. Laurence Roope, bazı ülkeler için daha da uzun dönemleri analiz edebildiklerini söylüyor. Örneğin, Fransa için 1816'dan 2016 yılına kadar olan 200 yıllık veriyi değerlendirdiklerini dile getiriyor.

Yayınladıkları çalışmanın bu konuya ilişkin bugüne kadar yapılmış en büyük araştırma olduğunu belirten Dr. Roope, günümüzde politikacıların hayatta kalma şansının, 20. yüzyılın ilk yarısına oranla çok daha yüksek olduğunu ifade ediyor.

Yayınladıkları çalışmanın bu konuya ilişkin bugüne kadar yapılmış en büyük araştırma olduğunu belirten Dr. Roope, günümüzde politikacıların hayatta kalma şansının, 20. yüzyılın ilk yarısına oranla çok daha yüksek olduğunu ifade ediyor.

Politikacılar ve vatandaşların ortalama yaşam süresindeki fark ise ülkeden ülkeye değişiyor. Örneğin, İsviçre'de bu fark 3 yılken, İtalya'da 7.5 yıl.

Politikacılar ve vatandaşların ortalama yaşam süresindeki fark ise ülkeden ülkeye değişiyor. Örneğin, İsviçre'de bu fark 3 yılken, İtalya'da 7.5 yıl.

Araştırmacılar, siyasetçilerin sıradan vatandaşlara göre daha uzun süre yaşamalarını, ortalamanın üzerinde gelir elde etmeleri ve sağlık hizmetlerine daha rahat erişebilmeleri gibi sebeplere bağlıyor.

Araştırmacılar, siyasetçilerin sıradan vatandaşlara göre daha uzun süre yaşamalarını, ortalamanın üzerinde gelir elde etmeleri ve sağlık hizmetlerine daha rahat erişebilmeleri gibi sebeplere bağlıyor.
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Günümüzde de birçok yaşlı politikacı hala aktif olarak görev yapıyor. Örneğin, Joe Biden 81 yaşında.

Günümüzde de birçok yaşlı politikacı hala aktif olarak görev yapıyor. Örneğin, Joe Biden 81 yaşında.

Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya 91 yaşında.

Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya 91 yaşında.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 88 yaşında.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 88 yaşında.

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz Al Saud 88 yaşında.

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz Al Saud 88 yaşında.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins 83 yaşında.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins 83 yaşında.
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Ülkemizden de birkaç politikacıyı örnek verebiliriz. MHP Eski Genel Başkanı Alparslan Türkeş, hayatını kaybettiğinde 80 yaşındaydı.

Ülkemizden de birkaç politikacıyı örnek verebiliriz. MHP Eski Genel Başkanı Alparslan Türkeş, hayatını kaybettiğinde 80 yaşındaydı.

Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakanı Necmettin Erbakan, 28 Haziran 1996 ila 30 Haziran 1997 arası başbakanlık yaptığı dönemde 71 yaşındaydı.

Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakanı Necmettin Erbakan, 28 Haziran 1996 ila 30 Haziran 1997 arası başbakanlık yaptığı dönemde 71 yaşındaydı.

Yine Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakanı Bülent Ecevit ise 2004'te DSP Genel Başkanlığından ayrıldığında 79 yaşındaydı.

Yine Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakanı Bülent Ecevit ise 2004'te DSP Genel Başkanlığından ayrıldığında 79 yaşındaydı.

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