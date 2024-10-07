Fatih Altaylı, AKP'nin Güvenlikçi Politikalarla İstanbul'u Mexico City Yaptığını İddia Etti
Fatih Altaylı, AKP'nin Güvenlikçi Politikalarla İstanbul'u Mexico City Yaptığını İddia Etti
Gazeteci Fatih Altaylı, son dönemde kadınlara yönelik şiddet vakalarının artmasıyla ilgili olarak, 'Bir zamanlar nüfusuna oranla dünyanın en güvenli kentlerinden biri olan İstanbul, AKP’nin 'güvenlikçi' politikaları sayesinde Mexico City’den daha kötü bir hale geldi' ifadelerini kullandı.
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Fatih Altaylı son günlerde daha da görünür olan şiddet olaylarını ve canice işlenen cinayetleri kişisel web sitesinde gündeme aldı.
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Fatih Altaylı, "Kadınların cesareti ve sebep sonuç meselesi" başlıklı yazısında, İstanbul'da Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i öldürdükten sonra intihar ettiği olayı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
Düşünce suçlularına yer açılsın diye katillerin kısa sürede salıverildiğine değinen Altaylı, "Rezil bir hale getirilen infaz sistemi sayesinde cinayetten mahkum olmuş katiller bir iki yıla kalmadan yeniden aramıza karışır oldu" dedi.
Hükümetin sorunları öğrenmek için halkla konuştuğunu ve adalet ile ekonomide sorunun ön plana çıktığını öğrendiklerini söyleyen Altaylı bu duruma "Gülüyorum" dedi.
Altaylı, "Vekillerinizi yormaya gerek yoktu. Bizim yazdıklarımızı okuyor olsaydınız zaten bilirdiniz. Ama vekillerinize sorsanız bile öğrenemeyeceğiniz şu. Bunu siz düzeltemezsiniz. Sebep asla çözüm olamaz" dedi.
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