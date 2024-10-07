Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Fatih Altaylı, AKP'nin Güvenlikçi Politikalarla İstanbul'u Mexico City Yaptığını İddia Etti

Fatih Altaylı, AKP'nin Güvenlikçi Politikalarla İstanbul'u Mexico City Yaptığını İddia Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
07.10.2024 - 11:22

Gazeteci Fatih Altaylı, son dönemde kadınlara yönelik şiddet vakalarının artmasıyla ilgili olarak, 'Bir zamanlar nüfusuna oranla dünyanın en güvenli kentlerinden biri olan İstanbul, AKP’nin 'güvenlikçi' politikaları sayesinde Mexico City’den daha kötü bir hale geldi' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fatih Altaylı son günlerde daha da görünür olan şiddet olaylarını ve canice işlenen cinayetleri kişisel web sitesinde gündeme aldı.

Fatih Altaylı son günlerde daha da görünür olan şiddet olaylarını ve canice işlenen cinayetleri kişisel web sitesinde gündeme aldı.

Fatih Altaylı, "Kadınların cesareti ve sebep sonuç meselesi" başlıklı yazısında, İstanbul'da Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i öldürdükten sonra intihar ettiği olayı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Fatih Altaylı, "Kadınların cesareti ve sebep sonuç meselesi" başlıklı yazısında, İstanbul'da Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i öldürdükten sonra intihar ettiği olayı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

'Bir zamanlar nüfusuna oranla dünyanın en güvenli kentlerinden biri olan İstanbul, AKP’nin 'güvenlikçi' politikaları sayesinde Mexico City’den beter hale geldi. Yıllardır yazıp söylüyorum, 'Bu ülkenin kadınlarının cesaretine hayranım' diye. AKP’nin kadına bakışı sayesinde sokaklarımız kadınlarımız için çıkmanın cesaret gerektirdiği kabus sahnelerine dönüştü.'

Düşünce suçlularına yer açılsın diye katillerin kısa sürede salıverildiğine değinen Altaylı, "Rezil bir hale getirilen infaz sistemi sayesinde cinayetten mahkum olmuş katiller bir iki yıla kalmadan yeniden aramıza karışır oldu" dedi.

Düşünce suçlularına yer açılsın diye katillerin kısa sürede salıverildiğine değinen Altaylı, "Rezil bir hale getirilen infaz sistemi sayesinde cinayetten mahkum olmuş katiller bir iki yıla kalmadan yeniden aramıza karışır oldu" dedi.

Hükümetin sorunları öğrenmek için halkla konuştuğunu ve adalet ile ekonomide sorunun ön plana çıktığını öğrendiklerini söyleyen Altaylı bu duruma "Gülüyorum" dedi.

Hükümetin sorunları öğrenmek için halkla konuştuğunu ve adalet ile ekonomide sorunun ön plana çıktığını öğrendiklerini söyleyen Altaylı bu duruma "Gülüyorum" dedi.

Altaylı, "Vekillerinizi yormaya gerek yoktu. Bizim yazdıklarımızı okuyor olsaydınız zaten bilirdiniz. Ama vekillerinize sorsanız bile öğrenemeyeceğiniz şu. Bunu siz düzeltemezsiniz. Sebep asla çözüm olamaz" dedi.

Altaylı, "Vekillerinizi yormaya gerek yoktu. Bizim yazdıklarımızı okuyor olsaydınız zaten bilirdiniz. Ama vekillerinize sorsanız bile öğrenemeyeceğiniz şu. Bunu siz düzeltemezsiniz. Sebep asla çözüm olamaz" dedi.

İlginizi Çekeblir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın