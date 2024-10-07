Fatih Altaylı, AKP'nin Güvenlikçi Politikalarla İstanbul'u Mexico City Yaptığını İddia Etti

Gazeteci Fatih Altaylı, son dönemde kadınlara yönelik şiddet vakalarının artmasıyla ilgili olarak, 'Bir zamanlar nüfusuna oranla dünyanın en güvenli kentlerinden biri olan İstanbul, AKP’nin 'güvenlikçi' politikaları sayesinde Mexico City’den daha kötü bir hale geldi' ifadelerini kullandı.