Overthinking Ne Demek? Sosyal Medyada Sıklıkla Kullanılan Overthink Saati Nedir?

Overthinking kelimesi, Türkçede 'aşırı düşünme' anlamına gelir. İngilizce Overhinking kelimesi, overthink fiilinin isim halidir. Overthink kelimesi ise over (fazla, aşırı) ve think (düşünmek) kelimelerinin birleşmesiyle elde edilmiştir.

Overthink yaptığını söyleyen bir kişi, bir şeyleri fazlasıyla kafasına takıyor ve karar vermekte zorlanıyordur. Overthink, bir konuyu gereğinden fazla düşünmek demektir. Sonuç olarak kişi o konuya kafasını takar ve geceleri uyku uyuyamaz bir hale gelir. İlerleyen senaryolarda ise depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

*Overthink, yalnızca sosyal medyada kullanılan bir terim olmanın ötesindedir. Eğer bu soruna sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ve hayatınız olumsuz etkileniyorsa bir uzman isimle görüşmeyi ihmal etmeyin!