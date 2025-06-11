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Overthinking Ne Demek? Sosyal Medyada Sıklıkla Kullanılan Overthink Saati Nedir?

Overthinking Ne Demek? Sosyal Medyada Sıklıkla Kullanılan Overthink Saati Nedir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.06.2025 - 15:23

Son zamanlarda sosyal medyada özellikle İngilizce kelimelerin kullanımı yaygınlaştı. Gençler arasında yeni yeni kullanılmaya başlanan bu kelimeler, gittikçe popülerleşiyor. 'Overthinking' de bu kelimelerden sadece biri. İngilizce bir kelime olan overthinking, Türkçede 'aşırı düşünme' olarak tanımlanabilir.

Peki overthink sosyal medyada ne demektir, overhink saati ne anlama gelir?

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Overthinking Ne Demek?

Overthinking Ne Demek?

Overthinking kelimesi, Türkçede 'aşırı düşünme' anlamına gelir. İngilizce Overhinking kelimesi, overthink fiilinin isim halidir. Overthink kelimesi ise over (fazla, aşırı) ve think (düşünmek) kelimelerinin birleşmesiyle elde edilmiştir.

Overthink yaptığını söyleyen bir kişi, bir şeyleri fazlasıyla kafasına takıyor ve karar vermekte zorlanıyordur. Overthink, bir konuyu gereğinden fazla düşünmek demektir. Sonuç olarak kişi o konuya kafasını takar ve geceleri uyku uyuyamaz bir hale gelir. İlerleyen senaryolarda ise depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

*Overthink, yalnızca sosyal medyada kullanılan bir terim olmanın ötesindedir. Eğer bu soruna sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ve hayatınız olumsuz etkileniyorsa bir uzman isimle görüşmeyi ihmal etmeyin!

Overthink Zamanı Ne Demek?

Overthink Zamanı Ne Demek?

Overthink zamanı, sosyal medyada sıklıkla kullanılan bir deyiştir. Overthink time, overthink zamanı gibi kullanımlar, kişinin 'fazla düşünmeye başladığı' anları temsil eder. Örneğin gece yastığa başınıza koyduğunuzda düşünceler içinde boğuluyorsanız, bu an sizin 'overthink zamanınız'dır.

Dolayısıyla, 'Geldi benim overthink zamanı' ya da 'overthink zamanıyla bayram çakışınca' gibi yapılan paylaşımlarda da düşüncelere dalmış kişiler yer alır.

Overthink Yapmak Nedir?

Overhink yapmak belli bir konuda fazlasıyla düşünmektir. Fakat bu düşünceler artık yararlı olmaktan çıkar ve kişiye zarar vermeye başlar. Olmayacak senaryolar bile kafada kurulur ve sonunda bu aşırı düşünce hali kişiye zarar vermeye başlar. Geçmiş ya da gelecek hakkında gereğinden fazla endişe duyulur.

Overthink Sendromu Belirtileri

Overthink sendromunu yaşayan kişilerde fiziksel bazı belirtiler de görülebilir. Aşırı düşünme, kişinin kaygı düzeyinin artmasına neden olur. Bu da korkuların yüzeye çıkmasına, düşüncelerin bedeni yavaş yavaş ele geçirmesine sebep olur. Dolayısıyla overthink sendromunda baş ağrısı, stres, vücut ağrıları görülebilir.

Overthinking belirtileri:

  • Aynı konu üzerine tekrar tekrar düşünmek

  • Sürekli endişeli hissetmek

  • En kötü senaryoyu düşünmek ve inanmaya başlamak

  • Geçmiş veya gelecek hakkında fazla kaygı yaşamak

  • Mental olarak sürekli yorgun olmak

  • Odaklanma sorunları

  • Yeme, içme sorunları

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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