Overthinking Ne Demek? Sosyal Medyada Sıklıkla Kullanılan Overthink Saati Nedir?
Son zamanlarda sosyal medyada özellikle İngilizce kelimelerin kullanımı yaygınlaştı. Gençler arasında yeni yeni kullanılmaya başlanan bu kelimeler, gittikçe popülerleşiyor. 'Overthinking' de bu kelimelerden sadece biri. İngilizce bir kelime olan overthinking, Türkçede 'aşırı düşünme' olarak tanımlanabilir.
Peki overthink sosyal medyada ne demektir, overhink saati ne anlama gelir?
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Overthinking Ne Demek?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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