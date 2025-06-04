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Mazoşist Ne Demek? Mazoşist Kime Denir? Mazoşist Kelimesinin TDK Anlamı

Mazoşist Ne Demek? Mazoşist Kime Denir? Mazoşist Kelimesinin TDK Anlamı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.06.2025 - 20:03

Mazoşist kelimesi zaman zaman karşımıza çıkıyor ama çoğu kişi tam anlamını bilmiyor. TDK’ye göre farklı anlamları olan bu kelime psikolojik bir eğilimi tanımlar. Hem duygusal hem fiziksel boyutu olabilir. Fransızcadan dilimize geçen bu terim ilgi çekici bir tanıma sahiptir. Peki, mazoşist ne demek ve mazoşist TDK anlamı nedir?

İşte detaylar...

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Mazoşist Ne Demek?

Mazoşist Ne Demek?

Mazoşist, fiziksel ya da duygusal acıdan bilinçli şekilde hoşlanan, bu durumdan haz duyan kişilere verilen isimdir. Bu eğilim bazen cinsel tercih, bazen de psikolojik rahatlama biçimi olarak ortaya çıkabilir. Mazoşist kişiler için acı bir tehdit değil, hazla bağlantılı bir deneyimdir. Acı çekmek, onlar için bir tür tatmin ya da içsel boşalım sağlayabilir. Bu yönüyle mazoşizm, alışılmışın dışında psikolojik durum olarak tanımlanır.

Mazoşist TDK Anlamı

Türk Dil Kurumu’na göre 'mazoşist' kelimesinin karşılığı 'özezer'dir. Yani kişi, kendine yönelik bir zarar ya da acıdan tatmin duyar. Bu kelime Türkçeye Fransızcadan geçmiştir ve genellikle psikolojik ya da davranışsal bağlamlarda kullanılır.

Mazoşist Kime Denir?

Mazoşist Kime Denir?

Mazoşist, fiziksel ya da duygusal acıdan bilinçli şekilde haz duyan kişilere verilen isimdir. Bu kişiler, acı çekme durumunu çoğu zaman arzu ederler. Acı, onlar için bir tehdit değil aksine rahatlama, doyum veya haz hissiyle ilişkilendirilir. 

Bu durum kimi bireylerde cinsel yönelimle ilişkilendirilebilse de her zaman öyle değildir. Bazı bireyler için tamamen duygusal bir rahatlama biçimidir.

Mazoşist Olmak Yalnızca Cinsellikle mi İlgilidir?

Hayır mazoşist eğilimler sadece cinsel bağlamda ortaya çıkmaz. Bazı bireyler, duygusal olarak reddedilmekten ya da başarısızlıktan bilinçli şekilde haz alabilir. Bu tür duygusal mazoşizmde kişi, tekrar eden olumsuz deneyimlerden bir tür psikolojik rahatlama elde eder. Yani fiziksel acı kadar duygusal acılar da mazoşist yaklaşımın parçası olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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