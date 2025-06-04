Mazoşist Ne Demek? Mazoşist Kime Denir? Mazoşist Kelimesinin TDK Anlamı
Mazoşist kelimesi zaman zaman karşımıza çıkıyor ama çoğu kişi tam anlamını bilmiyor. TDK’ye göre farklı anlamları olan bu kelime psikolojik bir eğilimi tanımlar. Hem duygusal hem fiziksel boyutu olabilir. Fransızcadan dilimize geçen bu terim ilgi çekici bir tanıma sahiptir. Peki, mazoşist ne demek ve mazoşist TDK anlamı nedir?
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mazoşist Ne Demek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mazoşist Kime Denir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın