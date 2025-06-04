Mazoşist Ne Demek? Mazoşist Kime Denir? Mazoşist Kelimesinin TDK Anlamı

Mazoşist, fiziksel ya da duygusal acıdan bilinçli şekilde hoşlanan, bu durumdan haz duyan kişilere verilen isimdir. Bu eğilim bazen cinsel tercih, bazen de psikolojik rahatlama biçimi olarak ortaya çıkabilir. Mazoşist kişiler için acı bir tehdit değil, hazla bağlantılı bir deneyimdir. Acı çekmek, onlar için bir tür tatmin ya da içsel boşalım sağlayabilir. Bu yönüyle mazoşizm, alışılmışın dışında psikolojik durum olarak tanımlanır.

Mazoşist TDK Anlamı

Türk Dil Kurumu’na göre 'mazoşist' kelimesinin karşılığı 'özezer'dir. Yani kişi, kendine yönelik bir zarar ya da acıdan tatmin duyar. Bu kelime Türkçeye Fransızcadan geçmiştir ve genellikle psikolojik ya da davranışsal bağlamlarda kullanılır.