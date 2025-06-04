Metafor Ne Demek? Metafor TDK Anlamı ve Cümle Örnekleri

Metafor, kelime anlamıyla bir şeyi başka bir şeyle anlatma sanatıdır. Aslı Antik Yunanca 'metaphora' kelimesinden gelir ve 'öteye taşımak' anlamını taşır. Düşünceleri ya da duyguları doğrudan söylemek yerine benzer başka şeylerle ilişkilendirmek esasına dayanır.

Metafor TDK Anlamı

Metaforun TDK’deki karşılığıysa 'mecaz' olarak geçer. Yani metaforlar bir şeyin doğrudan değil, dolaylı ve çarpıcı bir biçimde aktarılmasını sağlar.