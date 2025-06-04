Metafor Ne Demek? Metafor TDK Anlamı ve Cümle Örnekleri
Metafor kelimesini duymayan yoktur ama anlamı çoğu zaman tam bilinmez. TDK’ye göre mecaz anlam taşıyan bu kelime, etkili bir anlatım biçimidir. Özellikle edebiyatta ve günlük dilde sıkça karşımıza çıkar. Cümle içinde kullanıldığında söze derinlik ve yaratıcılık katar. Peki, metafor nedir, nasıl kullanılır? Metafor kelimesinin TDK anlamı nedir? İşte anlamı ve cümle içinde örnekleri...
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Metafor Ne Demek?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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