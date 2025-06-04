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Metafor Ne Demek? Metafor TDK Anlamı ve Cümle Örnekleri

Metafor Ne Demek? Metafor TDK Anlamı ve Cümle Örnekleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.06.2025 - 18:52

Metafor kelimesini duymayan yoktur ama anlamı çoğu zaman tam bilinmez. TDK’ye göre mecaz anlam taşıyan bu kelime, etkili bir anlatım biçimidir. Özellikle edebiyatta ve günlük dilde sıkça karşımıza çıkar. Cümle içinde kullanıldığında söze derinlik ve yaratıcılık katar. Peki, metafor nedir, nasıl kullanılır? Metafor kelimesinin TDK anlamı nedir? İşte anlamı ve cümle içinde örnekleri...

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Metafor Ne Demek?

Metafor Ne Demek?

Metafor, kelime anlamıyla bir şeyi başka bir şeyle anlatma sanatıdır. Aslı Antik Yunanca 'metaphora' kelimesinden gelir ve 'öteye taşımak' anlamını taşır. Düşünceleri ya da duyguları doğrudan söylemek yerine benzer başka şeylerle ilişkilendirmek esasına dayanır.

Metafor TDK Anlamı

Metaforun TDK’deki karşılığıysa 'mecaz' olarak geçer. Yani metaforlar bir şeyin doğrudan değil, dolaylı ve çarpıcı bir biçimde aktarılmasını sağlar.

Metafor Nasıl Kullanılır?

Metafor Nasıl Kullanılır?

Metafor kullanmak için sanatçı olmak gerekmiyor. Sadece düşünceleri başka bir biçimde ifade etme cesareti yeterli. Bir kelimeyi ya da durumu, benzer özellikler taşıyan farklı bir kavramla ilişkilendirmek metaforun temelidir. 

Metaforlar gündelik konuşmalarımızın da ayrılmaz bir parçasıdır. 'Üç maymunu oynama' dendiğinde aslında kimsenin maymun taklidi yaptığı yoktur ama ne söylendiği herkesçe anlaşılır. Bu da metaforun üstü kapalı ama etkili gücünü gösterir. 'Hayallerim suya düştü', 'Yüzü ay gibi parlıyordu' gibi ifadeler de benzer biçimde doğrudan değil, dolaylı yoldan duygu ve düşünce aktarır.

Metafor ve Benzetme Arasındaki Farklar

Metafor ve Benzetme Arasındaki Farklar

Her metafor bir benzetme gibi görünse de ikisi arasında belirgin bir fark vardır. Benzetmede genellikle 'gibi' ya da 'kadar' gibi bağlantı öğeleri kullanılır. 'Yüzü ay gibi parlıyordu' ifadesi benzetmedir ama 'ay yüzlü' derseniz doğrudan bir metafor olur. Metaforlar benzetmeye göre daha gizlidir ve okuyucudan anlamı sezmesini bekler.

Metafor Örnekleri

Metafor Örnekleri

  • Kalbim bir kuş gibi hafifledi.

  • Zaman su gibi akıp gidiyor.

  • Annemin altın gibi bir kalbi var.

  • Yüzü ay gibi parlıyordu.

  • Hayallerim suya düştü.

  • Zaman her şeyin ilacıdır.

  • Bana üç maymunu oynama.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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