Cringe Ne Demek? İnternette Sıkça Gördüğümüz Cringe Kelimesi Nereden Geliyor?

TikTok, Instagram ve diğer birçok platformda 'Cringe' kelimesini görmüşsünüzdür. Orta İngilizce döneminden internet kültürüne evrilen bu kelime, aslında birçok şey anlatıyor.

Peki cringe ne demek, nasıl ortaya çıktı? İnternet kültüründe cringe kelimesi nasıl kullanılıyor?