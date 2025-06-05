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Cringe Ne Demek? İnternette Sıkça Gördüğümüz Cringe Kelimesi Nereden Geliyor?

Cringe Ne Demek? İnternette Sıkça Gördüğümüz Cringe Kelimesi Nereden Geliyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.06.2025 - 17:30

TikTok, Instagram ve diğer birçok platformda 'Cringe' kelimesini görmüşsünüzdür. Orta İngilizce döneminden internet kültürüne evrilen bu kelime, aslında birçok şey anlatıyor.

Peki cringe ne demek, nasıl ortaya çıktı? İnternet kültüründe cringe kelimesi nasıl kullanılıyor?

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Cringe Ne Demek?

Cringe Ne Demek?

“Cringe”, İngilizce kökenli bir kelime ve Türkçeye doğrudan çevrildiğinde 'utanarak içe çekilmek' ya da 'rahatsız edici bir duruma maruz kalınca yüz buruşturmak' gibi anlamlara geliyor.

Günlük kullanımda ise anlam biraz daha değişti tabii. Bugün biri için “cringe” deniyorsa bu onun yaptığı bir hareketin, söylediği bir sözün ya da genel tavırlarının aşırı yapmacık, utandırıcı ya da yerin dibine sokacak kadar rahatsız edici bulunduğu anlamına geliyor.

Cringe Kelimesi Nasıl Ortaya Çıktı?

“Cringe” aslında Orta İngilizce’den gelen bir kelime. İlk kullanımları 1500’lü yıllara kadar uzanıyor ve fiziksel olarak korkudan ya da utançtan büzülmek anlamında kullanılıyordu. Ancak internet kültürüyle birlikte kelimenin anlamı evrim geçirdi.

İnternet Kültüründe Cringe

İnternet Kültüründe Cringe

2000’li yılların sonlarına doğru Reddit, 9GAG gibi platformlarda “cringe compilations” (utanılası videolar derlemeleri) yayımlanmaya başladı. Kullanıcılar, başkalarının düşürüldüğü komik ve utanç verici anları derleyerek paylaşmaya başladı. Böylece “cringe” kelimesi, özellikle sosyal medya ve video içeriklerinde sık kullanılan bir kavrama dönüştü.

Bugün TikTok, Instagram Reels veya YouTube Shorts gibi platformlarda, bir içeriğin yorumlar kısmında “This is so cringe” (Bu çok utanç verici) yazıldığını görmek artık sıradan bir durum.

Neden Cringe İçerikleri İzlemeye Bayılıyoruz?

İnsanlar başkalarının yaptığı utandırıcı şeyleri izlerken bir çeşit 'ikinci el utanç' yaşar. Bu duygu hem rahatsız edici hem de bağımlılık yaratıcı olabilir.

Bu yüzden “cringe içerikler” bir yandan izlenmeye doyamadığımız ama bir yandan da 'izlerken kasıldığımız' türden videolar haline geldi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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