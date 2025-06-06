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Osmanlı Hanedanı Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Osmanlı Hanedanı Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.06.2025 - 10:01

Osmanlı Devleti sadece savaşlarla değil, köklü hanedan yapısıyla da tarihe damga vurmuş bir imparatorluktu. Peki sen Osmanlı hanedanına ne kadar hakimsin? Hangi padişah kimin oğluydu, kim tahttan feragat etti, kim hangi valide sultanın evladıdır? Bu sorular sana kolay geliyorsa ya çok iyi tarih biliyorsun ya da saraya yakınsın demektir!

Gel, hanedanlık bilgini 10 soruda sınayalım.

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1. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası kimdir?

2. Fatih Sultan Mehmet’in babası kimdir?

3. Hangi Osmanlı padişahı tahtı kendi isteğiyle terk etmiştir?

4. Orhan Gazi'nin oğlu kimdir?

5. Yavuz Sultan Selim’in babası kimdir?

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6. Genç Osman olarak bilinen II. Osman'ın babası kimdir?

7. IV. Murad’ın annesi kimdir?

8. Osmanlı tarihinde ilk kez İstanbul'u kuşatan padişah kimdir?

9. Hangi Osmanlı padişahı esir düşmüştür?

10. Hangi Osmanlı padişahı ilk defa halifelik unvanını resmen almıştır?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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