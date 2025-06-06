Osmanlı Hanedanı Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Osmanlı Devleti sadece savaşlarla değil, köklü hanedan yapısıyla da tarihe damga vurmuş bir imparatorluktu. Peki sen Osmanlı hanedanına ne kadar hakimsin? Hangi padişah kimin oğluydu, kim tahttan feragat etti, kim hangi valide sultanın evladıdır? Bu sorular sana kolay geliyorsa ya çok iyi tarih biliyorsun ya da saraya yakınsın demektir!

Gel, hanedanlık bilgini 10 soruda sınayalım.