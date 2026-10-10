Osmanlı'daki Baltacıların Zülüflerinin Yahudilikle Alakası Var mı?

Yahudi Ortodoks erkeklerin kulak yanında bıraktığı payot, Tevrat'ın Levililer kitabının 19. bölümünün 27. ayetine dayanıyor. Ayet saçın köşelerini yuvarlamayı ve sakalın köşelerini yok etmeyi yasaklıyor.

Ortaçağ düşünürü Maimonides, yasağın Yahudileri sakallarını tıraş eden putperest rahiplerden ayırmak için konulduğunu yazdı.

Uygulama topluluktan topluluğa değişiyor. Hasidik erkeklerde payot çoğu zaman belirgin ve bazen kıvrık, ama sıklıkla kulağın arkasına alınıyor. Diğer Ortodoks erkeklerin çoğu için yanları tamamen tıraş etmemek yeterli sayılıyor.

Zülüf başlığa bağlı, saray düzeni için konmuş bir üniforma ögesiydi. Payot ise gerçek saçla bırakılan ve dini bir yasağa dayanan bir uygulama.

Baltacıların zülüfünün Yahudi geleneğinden geldiğini ya da ondan etkilendiğini söyleyen bir tarihsel kaynak bulunmuyor. Benzerlik, yüzün iki yanından sarkan örgülerin görünüşünden ibaret.