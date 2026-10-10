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Osmanlı'daki Baltacıların Zülüflerinin Yahudilikle Alakası Var mı?

Osmanlı'daki Baltacıların Zülüflerinin Yahudilikle Alakası Var mı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 15:01
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Osmanlı sarayında harem için odun taşıyan baltacıların yanaklarına sarkan örgüler, bugünün Yahudi erkeklerinin kulak yanındaki lüleleriyle şaşırtıcı biçimde benziyor. Peki bu benzerlik tesadüf mü, yoksa ortak bir geçmişten mi geliyor?

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3

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Zülüf baltacının başlığından sarkan örgüydü

Zülüf baltacının başlığından sarkan örgüydü

Zülüflü baltacılar Topkapı Sarayı'nda Enderun ve harem hizmetinde çalışan ayrı bir ocaktı. Adlarını başlıklarının iki yanından yanaklara sarkan zülüf ya da perçem denen örgülerden aldılar.

Zülüf kaynaklarda başlığa bağlı bir örgü ya da sırma başlı bir süs olarak anlatılıyor, baltacının kendi saçı olarak değil. Ocağın kuruluşundan kalma bir gelenek olarak sürdü ve zülüflü baltacıların kıyafetinin parçasıydı.

Baltacılar harem kadınlarını görmesin diye yüksek yakalı dolama giyiyordu

Baltacılar harem kadınlarını görmesin diye yüksek yakalı dolama giyiyordu

Zülüflü baltacıların görevleri arasında harem dairelerindeki ocaklar için odun taşımak vardı. Ayda bir saraya gelen odunları ambara istifler, kışın her gün harem ocaklarına odun götürürlerdi. Haremde harem ağalarının sıkı gözetimi altında çalışır, yalnızca hamallık yaparlardı.

Haremdeki kadınları görmemeleri için yakası geniş ve dimdik kalkık bir dolama giyerlerdi. Yalnızca önlerini görebiliyorlardı. Bazı kaynaklar zülüflerin de bir göz siperi işlevi gördüğünü anlatıyor, ama bu ayrıntı her kaynakta yer almıyor. Haremde yalnızca bu işi yapanlara sonradan yakalı baltacı adı verildi.

Payot Tevrat'taki bir yasağa dayanan dini bir uygulama

Payot Tevrat'taki bir yasağa dayanan dini bir uygulama

Yahudi Ortodoks erkeklerin kulak yanında bıraktığı payot, Tevrat'ın Levililer kitabının 19. bölümünün 27. ayetine dayanıyor. Ayet saçın köşelerini yuvarlamayı ve sakalın köşelerini yok etmeyi yasaklıyor.

Ortaçağ düşünürü Maimonides, yasağın Yahudileri sakallarını tıraş eden putperest rahiplerden ayırmak için konulduğunu yazdı.

Uygulama topluluktan topluluğa değişiyor. Hasidik erkeklerde payot çoğu zaman belirgin ve bazen kıvrık, ama sıklıkla kulağın arkasına alınıyor. Diğer Ortodoks erkeklerin çoğu için yanları tamamen tıraş etmemek yeterli sayılıyor.

Zülüf başlığa bağlı, saray düzeni için konmuş bir üniforma ögesiydi. Payot ise gerçek saçla bırakılan ve dini bir yasağa dayanan bir uygulama.

Baltacıların zülüfünün Yahudi geleneğinden geldiğini ya da ondan etkilendiğini söyleyen bir tarihsel kaynak bulunmuyor. Benzerlik, yüzün iki yanından sarkan örgülerin görünüşünden ibaret.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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