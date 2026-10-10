Osmanlı'daki Baltacıların Zülüflerinin Yahudilikle Alakası Var mı?
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Zülüf baltacının başlığından sarkan örgüydü
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Baltacılar harem kadınlarını görmesin diye yüksek yakalı dolama giyiyordu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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