Oscarlı Oyuncu Anne Hathaway 1 Günde 10 Erkekle Öpüşmek Zorunda Kaldığı Anlar Olduğunu İtiraf Etti!

'O yıllar çok farklıydı. Kimse beni incitmeye ya da kötülemeye çalışmıyordu. Kimya testi yapıp 10 erkekle öpüşmek herkese çok doğru bir taktik gibi geliyordu. Şimdi bunun o kadar da doğru olmadığını herkes biliyor'