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Oscarlı Oyuncu Anne Hathaway 1 Günde 10 Erkekle Öpüşmek Zorunda Kaldığı Anlar Olduğunu İtiraf Etti!

Oscarlı Oyuncu Anne Hathaway 1 Günde 10 Erkekle Öpüşmek Zorunda Kaldığı Anlar Olduğunu İtiraf Etti!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 16:21

Sen İhtimali (The Idea of You) filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Anne Hathaway, yaptığı bir röportajda 2000'li yıllarda kendisine en mükemmel rol arkadaşını bulmak için 10 erkekle öpüştüğünü itiraf etti. Detaylar içerikte!

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Şeytan Marka Giyer, Aşk Sarhoşu, Aşkın Kitabı ve Yıldızlararası gibi sinema dünyasının harika filmleri arasına giren yapımlarda yer alan Anne Hathaway, şimdi de yeni filmi Sen İhtimali (The Idea of You) ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Şeytan Marka Giyer, Aşk Sarhoşu, Aşkın Kitabı ve Yıldızlararası gibi sinema dünyasının harika filmleri arasına giren yapımlarda yer alan Anne Hathaway, şimdi de yeni filmi Sen İhtimali (The Idea of You) ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Amazon Prime'da 2 Mayıs'ta gösterime girecek olan Sen İhtimali'nde Hathaway, kendini beklenmedik bir aşk hikayesinin ortasında bulan Solène adlı bir kadını canlandırıyor.

Amazon Prime'da 2 Mayıs'ta gösterime girecek olan Sen İhtimali'nde Hathaway, kendini beklenmedik bir aşk hikayesinin ortasında bulan Solène adlı bir kadını canlandırıyor.

Robinne Lee'nin 2017 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan filmde yeni boşandığı eski eşi tatil planlarını iptal edince Solène, 16 yaşındaki kızını Coachella'ya götürüyor. Festivalde ateşli bir erkek grubu olan August Moon'un solisti Hayes Campbell'la aralarında bir aşk doğuyor.

Robinne Lee'nin 2017 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan filmde yeni boşandığı eski eşi tatil planlarını iptal edince Solène, 16 yaşındaki kızını Coachella'ya götürüyor. Festivalde ateşli bir erkek grubu olan August Moon'un solisti Hayes Campbell'la aralarında bir aşk doğuyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre ünlü oyuncu Sen İhtimali filmi vizyona girmeden önce V Magazine'e bir röportaj verdi. Hathaway röportajda 2000'li yıllarda çektiği filmlerde yapılan "kimya testleri" hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Independent Türkçe'nin haberine göre ünlü oyuncu Sen İhtimali filmi vizyona girmeden önce V Magazine'e bir röportaj verdi. Hathaway röportajda 2000'li yıllarda çektiği filmlerde yapılan "kimya testleri" hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Oscar ödüllü Anne Hathaway verdiği röportajda,

Oscar ödüllü Anne Hathaway verdiği röportajda,

'2000'li yıllarda oynadığım filmlerde film ekibi bana mükemmel rol arkadaşı bulabilmek için kimya testleri yapardı. Günde en az 10 tane erkeği öpmek zorunda kalırdım. Bu o zamanlar bana iğrenç gelirdi ama heyecanlanmış gibi davranıp öpüşmeye devam ederdim' dedi.

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... ve ekledi "O günden bu yana çok yol kat ettik"

'O yıllar çok farklıydı. Kimse beni incitmeye ya da kötülemeye çalışmıyordu. Kimya testi yapıp 10 erkekle öpüşmek herkese çok doğru bir taktik gibi geliyordu. Şimdi bunun o kadar da doğru olmadığını herkes biliyor'

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ömer

Ühü ühü çok zor zamanlardı hayır heyecanlanmadım mış gibi yaptım 🥹 Yaa bıraaak 😅😅😅

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