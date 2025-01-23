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Ortamlarda Duyduğunuzda “Açmayın Şu Şarkıyı!” Diye Poz Kesip Evde Defalarca Dinleyeceğiniz 13 Şarkı

etiket Ortamlarda Duyduğunuzda “Açmayın Şu Şarkıyı!” Diye Poz Kesip Evde Defalarca Dinleyeceğiniz 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
23.01.2025 - 23:57

Başlığı okuduğun an utançtan kafanı deve kuşu gibi saklasan da biz senin kim olduğunu biliyoruz... Yine de sana iyi bir haberimiz var, herkes senin gibi düşünüyor ve herkes bu şarkıları dinliyor! 😂

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1. Vermedin

2. Demet Akalın

3. Piyanist Bana Bırak

4. Ömrüm Oyun Havası

5. Çayır Biçiyom Çayır

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6. Halden Anlamaz

7. Yaptırıcaz Tırnaklarını

8. Napıyon Lan

9. Mary Jane

10. Olabilir

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11. Sonu Gelmez

12. Yıkıl Karşımdan

13. Ela

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