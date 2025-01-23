Ortamlarda Duyduğunuzda “Açmayın Şu Şarkıyı!” Diye Poz Kesip Evde Defalarca Dinleyeceğiniz 13 Şarkı
Ortamlarda Duyduğunuzda “Açmayın Şu Şarkıyı!” Diye Poz Kesip Evde Defalarca Dinleyeceğiniz 13 Şarkı
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1. Vermedin
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2. Demet Akalın
3. Piyanist Bana Bırak
4. Ömrüm Oyun Havası
5. Çayır Biçiyom Çayır
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6. Halden Anlamaz
7. Yaptırıcaz Tırnaklarını
8. Napıyon Lan
9. Mary Jane
10. Olabilir
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11. Sonu Gelmez
12. Yıkıl Karşımdan
13. Ela
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