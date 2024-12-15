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Ortada Hiçbir Sebep Yokken "Ölüyorum Anlasana!!" Diye Bağırmanızı Sağlayacak 12 Şarkı

etiket Ortada Hiçbir Sebep Yokken "Ölüyorum Anlasana!!" Diye Bağırmanızı Sağlayacak 12 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 21:24

Hayat bazen kelimelerle anlatılamayacak kadar karmaşık ve yoğun olur. Bu liste, içinizdeki fırtınaları dışa vurmanızı sağlayacak şarkılarla dolu. “Ortada hiçbir sebep yokken ölüyorum, anlasana!” diye haykırmak için ihtiyacın olan duyguları ve melodileri bulacağın bir yolculuğa davet ediyoruz. Hadi başlıyoruz👇

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miray soysal
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