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Orta Doğu'nun En Sevilen Dizisi İlan Edilen Aşk-ı Memnu'ya Yabancı Hayranlarından Övgü Yağdı!

Orta Doğu'nun En Sevilen Dizisi İlan Edilen Aşk-ı Memnu'ya Yabancı Hayranlarından Övgü Yağdı!

Aşk-ı Memnu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 09:46

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu'nun ünü ülke sınırlarını çoktan aştı. Orta Doğu'nun en sevilen dizisi ilan edilen Aşk-ı Memnu'ya uluslararası boyutta övgü yağdı!

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Yayın hayatına 2008'de başlayan ve 2010 yılında final yapan Aşk-ı Memnu, bitişinin üstünden yıllar geçmesine rağmen hala en popüler diziler arasında yer almayı başarıyor.

Yayın hayatına 2008'de başlayan ve 2010 yılında final yapan Aşk-ı Memnu, bitişinin üstünden yıllar geçmesine rağmen hala en popüler diziler arasında yer almayı başarıyor.

Bu sezon yaz dizilerinin olmaması sebebiyle prime time'da yayınlanan dizinin ününün ülke sınırlarını aşması da beklediğimiz bir gelişmeydi elbette.

Bu sezon yaz dizilerinin olmaması sebebiyle prime time'da yayınlanan dizinin ününün ülke sınırlarını aşması da beklediğimiz bir gelişmeydi elbette.

Orta Doğu'nun en sevilen dizisi ilan edilen Aşk-ı Memnu'ya atılan bir tweet aracılığıyla yüzlerce övgü geldi!

Orta Doğu'nun en sevilen dizisi ilan edilen Aşk-ı Memnu'ya atılan bir tweet aracılığıyla yüzlerce övgü geldi!

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