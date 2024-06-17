Orta Doğu'nun En Sevilen Dizisi İlan Edilen Aşk-ı Memnu'ya Yabancı Hayranlarından Övgü Yağdı!
Orta Doğu'nun En Sevilen Dizisi İlan Edilen Aşk-ı Memnu'ya Yabancı Hayranlarından Övgü Yağdı!
Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu'nun ünü ülke sınırlarını çoktan aştı. Orta Doğu'nun en sevilen dizisi ilan edilen Aşk-ı Memnu'ya uluslararası boyutta övgü yağdı!
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Yayın hayatına 2008'de başlayan ve 2010 yılında final yapan Aşk-ı Memnu, bitişinin üstünden yıllar geçmesine rağmen hala en popüler diziler arasında yer almayı başarıyor.
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Bu sezon yaz dizilerinin olmaması sebebiyle prime time'da yayınlanan dizinin ününün ülke sınırlarını aşması da beklediğimiz bir gelişmeydi elbette.
Orta Doğu'nun en sevilen dizisi ilan edilen Aşk-ı Memnu'ya atılan bir tweet aracılığıyla yüzlerce övgü geldi!
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E napalım, sevmeyelim de taşa mı dönelim?
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