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Orijinalinden Kopup Başlı Başına Etkileyici Olmayı Başarmış 10 Cover Şarkısı

etiket Orijinalinden Kopup Başlı Başına Etkileyici Olmayı Başarmış 10 Cover Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 22:01

Bazı cover şarkıları vardır ki, güzellikleriyle şarkıların orijinal hallerini unuttururlar. Bu listemizde bunu başarabilen şarkıları derledik. İyi dinlemeler!

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1. Surf Mesa - ily (i love you baby) (feat. Emilee)

2. Shanna Sascha - Habits (Stay High)

3. Hallelujah - Leonard Cohen/Jeff Buckley (Cover) by Alice Kristiansen

4. Troye Sivan – My Sweet Lord

5. Sophie Hunger - Le Vent Nous Portera

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6. Grace VanderWaal - "Ex's & Oh's" Elle King cover

7. twenty one pilots - Can't Help Falling In Love (Elvis Cover)

8. Billie Eilish - hotline bling (Audio)

9. Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, Chad Smith – “Nothing Else Matters”

10. Atlantis - Seafret (Christian Lalama Cover)

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