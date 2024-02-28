Orijinalinden Kopup Başlı Başına Etkileyici Olmayı Başarmış 10 Cover Şarkısı
Orijinalinden Kopup Başlı Başına Etkileyici Olmayı Başarmış 10 Cover Şarkısı
Bazı cover şarkıları vardır ki, güzellikleriyle şarkıların orijinal hallerini unuttururlar. Bu listemizde bunu başarabilen şarkıları derledik. İyi dinlemeler!
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1. Surf Mesa - ily (i love you baby) (feat. Emilee)
2. Shanna Sascha - Habits (Stay High)
3. Hallelujah - Leonard Cohen/Jeff Buckley (Cover) by Alice Kristiansen
4. Troye Sivan – My Sweet Lord
5. Sophie Hunger - Le Vent Nous Portera
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6. Grace VanderWaal - "Ex's & Oh's" Elle King cover
7. twenty one pilots - Can't Help Falling In Love (Elvis Cover)
8. Billie Eilish - hotline bling (Audio)
9. Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, Chad Smith – “Nothing Else Matters”
10. Atlantis - Seafret (Christian Lalama Cover)
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