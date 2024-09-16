Orhan Pamuk'un Eserinden Uyarlanan Masumiyet Müzesi'nde Selahattin Paşalı'nın Partnerleri Belli Oldu!

Orhan Pamuk'un eserinden Netflix'e dizi olarak uyarlanacak Masumiyet Müzesi'nin kadrosu netleşiyor! Birsen Altuntaş'ın haberine göre Selahattin Paşalı'nın canlandıracağı Kemal karakterinin partnerleri belli oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş