Orhan Pamuk'un Eserinden Uyarlanan Masumiyet Müzesi'nde Selahattin Paşalı'nın Partnerleri Belli Oldu!
Orhan Pamuk'un Eserinden Uyarlanan Masumiyet Müzesi'nde Selahattin Paşalı'nın Partnerleri Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
Orhan Pamuk'un eserinden Netflix'e dizi olarak uyarlanacak Masumiyet Müzesi'nin kadrosu netleşiyor! Birsen Altuntaş'ın haberine göre Selahattin Paşalı'nın canlandıracağı Kemal karakterinin partnerleri belli oldu!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Nobel Ödüllü yazarımız Orhan Pamuk'un romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi, Netflix'te izleyici karşısına çıkacak.
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Selahattin Paşalı'nın başrolünde oynayacağı dizinin tek sezon ve 9 bölümden oluşması planlanıyor.
Ay Yapım imzalı dizide Selahattin Paşalı'nın partnerleri belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Füsun karakterini Eylül Lize Kandemir canlandıracak.
Kemal'in nişanlısını ise Oya Unusta oynayacak.
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