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Orhan Pamuk'un Eserinden Uyarlanan Masumiyet Müzesi'nde Selahattin Paşalı'nın Partnerleri Belli Oldu!

Orhan Pamuk'un Eserinden Uyarlanan Masumiyet Müzesi'nde Selahattin Paşalı'nın Partnerleri Belli Oldu!

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 19:12

Orhan Pamuk'un eserinden Netflix'e dizi olarak uyarlanacak Masumiyet Müzesi'nin kadrosu netleşiyor! Birsen Altuntaş'ın haberine göre Selahattin Paşalı'nın canlandıracağı Kemal karakterinin partnerleri belli oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
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Nobel Ödüllü yazarımız Orhan Pamuk'un romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi, Netflix'te izleyici karşısına çıkacak.

Nobel Ödüllü yazarımız Orhan Pamuk'un romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi, Netflix'te izleyici karşısına çıkacak.

Selahattin Paşalı'nın başrolünde oynayacağı dizinin tek sezon ve 9 bölümden oluşması planlanıyor.

Selahattin Paşalı'nın başrolünde oynayacağı dizinin tek sezon ve 9 bölümden oluşması planlanıyor.

Ay Yapım imzalı dizide Selahattin Paşalı'nın partnerleri belli oldu.

Ay Yapım imzalı dizide Selahattin Paşalı'nın partnerleri belli oldu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Füsun karakterini Eylül Lize Kandemir canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Füsun karakterini Eylül Lize Kandemir canlandıracak.

Kemal'in nişanlısını ise Oya Unusta oynayacak.

Kemal'in nişanlısını ise Oya Unusta oynayacak.

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