Tarihinde Bir İlk Yaşandı: 76. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu!
Tarihinde Bir İlk Yaşandı: 76. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu!
Amerikan televizyon dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri'nin 76'ıncısı bu gece düzenlendi. İşte karşınızda tüm adayların ve kazananların tam listesi!
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Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen törenin sunuculuğunu "Schitt’s Creek" dizisindeki rolleriyle tanınan baba-oğul Eugene Levy ve Dan Levy üstlendi.
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18 ödülle Emmy tarihinde bir ilk!
En İyi Drama Dizisi
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
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Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)
En İyi Yönetmen
En İyi Senaryo
En İyi Komedi Dizisi
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
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En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Yardımcı Kadın Oyuncu
Yardımcı Erkek Oyuncu
Komedi En İyi Yönetmen
En İyi Senaryo
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En İyi Mini Dizi
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi)
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
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En İyi Yönetmen
En İyi Senaryo
En İyi Talk Show
En İyi Realite Yarışma Programı
En İyi Yarışma
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