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Tarihinde Bir İlk Yaşandı: 76. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Tarihinde Bir İlk Yaşandı: 76. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 10:18

Amerikan televizyon dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri'nin 76'ıncısı bu gece düzenlendi. İşte karşınızda tüm adayların ve kazananların tam listesi!

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Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen törenin sunuculuğunu "Schitt’s Creek" dizisindeki rolleriyle tanınan baba-oğul Eugene Levy ve Dan Levy üstlendi.

Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen törenin sunuculuğunu "Schitt’s Creek" dizisindeki rolleriyle tanınan baba-oğul Eugene Levy ve Dan Levy üstlendi.

18 ödülle Emmy tarihinde bir ilk!

18 ödülle Emmy tarihinde bir ilk!

2024 Emmy Ödülleri'nde 'Hacks' ve 'Shōgun' dizileri isminden söz ettirdi.

Shōgun, 18 ödülle Emmy tarihinde bir ilke imza attı. Dizi, tek seferde 18 Emmy ödülü kazanan tek yapım olarak tarihe geçti. 

'The Bear' ise komedi dalında 10 ödül kazanarak büyük bir çıkış yakaladı.

'Baby Reindeer' ise mini dizi dalında 4 ödül aldı.

En İyi Drama Dizisi

En İyi Drama Dizisi

The Crown

Fallout

The Gilded Age

The Morning Show

Mr. and Mrs. Smith

Shōgun

Slow Horses

3 Body Problem

KAZANAN:  Shōgun

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Idris Elba, Hijack

Dominic West, The Crown

Donald Glover, Mr. & Mrs. Smith

Walton Goggins, Fallout

Gary Oldman, Slow Horses

Hiroyuki Sanada, Shōgun

KAZANAN: Hiroyuki Sanada, Shōgun

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Jennifer Aniston, The Morning Show

Carrie Coon, The Gilded Age

Maya Erskine, Mr. and Mrs. Smith

Anna Sawai, Shōgun

Imelda Staunton, The Crown

Reese Witherspoon, The Morning Show

KAZANAN: Anna Sawai, Shōgun

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Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)

Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)

Christine Baranski, The Gilded Age

Nicole Beharie, The Morning Show

Elizabeth Debicki, The Crown

Greta Lee, The Morning Show

Lesley Manville, The Crown

Karen Pittman, The Morning Show

Holland Taylor, The Morning Show

KAZANAN: Elizabeth Debicki, The Crown

En İyi Yönetmen

En İyi Yönetmen

Stephen Daldry, The Crown

Mimi Leder, The Morning Show

Hiro Murai, Mr. & Mrs. Smith 

Frederick E.O. Toye, Shōgun 

Saul Metzstein, Slow Horses

Sallj Richardson, Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty 

KAZANAN: Frederick E.O. Toye, Shōgun 

En İyi Senaryo

En İyi Senaryo

The Crown

Fallout 

Mr. & Mrs. Smith 

Shōgun 'Anjin'

Shōgun 'Crimson Sky' 

Slow Horses 

KAZANAN: Slow Horses 

En İyi Komedi Dizisi

En İyi Komedi Dizisi

Abbott Elementary

The Bear

Curb Your Enthusiasm

Hacks

Only Murders in the Building

Palm Royale

Reservation Dogs

What We Do in the Shadows

KAZANAN: Hacks

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Matt Berry, What We Do In The Shadows

Larry David, Curb Your Enthusiasm

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

KAZANAN: Jeremy Allen White, The Bear

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En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Maya Rudolph, Loot

Jean Smart, Hacks

Kristen Wiig, Palm Royale

KAZANAN: Jean Smart, Hacks

Yardımcı Kadın Oyuncu

Yardımcı Kadın Oyuncu

Carol Burnett, Palm Royale

Liza Colón-Zayas, The Bear

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Meryl Streep, Only Murders In The Building

KAZANAN: Liza Colón-Zayas, The Bear

Yardımcı Erkek Oyuncu

Yardımcı Erkek Oyuncu

Lionel Boyce, The Bear

Paul W. Downs, Hacks

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Paul Rudd, Only Murders In The Building

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Bowen Yang, Saturday Night Live

KAZANAN: Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Komedi En İyi Yönetmen

Komedi En İyi Yönetmen

Randall Einhorn, Abbott Elemantary

Christopher Storer, The Bear

Ramy Youssef, The Bear 

Guy Ritchie, The Gentlemen 

Lucia Aniello, Hacks

Mary Lou Belli, The Ms. Pat Show 

KAZANAN: Christopher Storer, The Bear

En İyi Senaryo

En İyi Senaryo

Abbott Elementary 

The Bear 

Girls5eva 

Hacks 

The Other Two

What We Do In The Shadows 

KAZANAN: Hacks 

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En İyi Mini Dizi

En İyi Mini Dizi

Baby Reindeer

Fargo

Lessons in Chemistry

Ripley

True Detective: Night Country

KAZANAN: Baby Reindeer

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi)

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi)

Matt Bomer, Fellow Travelers

Richard Gadd, Baby Reindeer

Jon Hamm, Fargo

Andrew Scott, Ripley

Tom Hollander, Feud: Capote vs. The Swans

KAZANAN: Richard Gadd, Baby Reindeer

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi)

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi)

Jodie Foster, True Detective: Night Country

Brie Larson, Lessons in Chemistry

Juno Temple, Fargo

Sofia Vergara, Griselda

Naomi Watts, Feud: Capote vs. The Swans

KAZANAN: Jodie Foster, True Detective: Night Country

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Dakota Fanning, Ripley

Lily Gladstone, Under The Bridge

Jessica Gunning, Baby Reindeer

Aja Naomi King, Lessons In Chemistry

Diane Lane, Feud: Capote vs. The Swans

Nava Mau, Baby Reindeer

Kali Reis, True Detective: Night Country

KAZANAN: Jessica Gunning, Baby Reindeer

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Jonathan Bailey, Fellow Travelers

Robert Downey Jr., The Sympathizer

Tom Goodman-Hill, Baby Reindeer

John Hawkes, True Detective: Night Country

Lamorne Morris, Fargo

Lewis Pullman, Lessons In Chemistry

KAZANAN: Lamorne Morris, Fargo

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En İyi Yönetmen

En İyi Yönetmen

Weronika Tofilska – Baby Reindeer

Noah Hawley – Fargo

Gus Van Sant – Feud: Capote vs The Swans

Millicent Shelton – Lessons in Chemistry

Steven Zaillian – Ripley 

Issa López – True Detective: Night Country

KAZANAN: Steven Zaillian – Ripley

En İyi Senaryo

En İyi Senaryo

Richard Gadd – Baby Reindeer 

Charlie Brooker – Black Mirror

Noah Hawley – Fargo

Ron Nyswaner – Fellow Travelers

Steven Zaillian – Ripley

Issa López – True Detective: Night Country

KAZANAN: Richard Gadd – Baby Reindeer 

En İyi Talk Show

En İyi Talk Show

The Daily Show 

Jimmy Kimmel Live!

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

KAZANAN: The Daily Show

En İyi Realite Yarışma Programı

En İyi Realite Yarışma Programı

The Amazing Race (CBS)

RuPaul’s Drag Race (MTV)

Top Chef (Bravo)

The Traitors (Peacock)

The Voice (NBC)

KAZANAN: The Traitors (Peacock)

En İyi Yarışma

En İyi Yarışma

Celebrity Family Feud

Jeopardy!

Password

The Price Is Right at Night

Wheel of Fortune

KAZANAN: Jeopardy!

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