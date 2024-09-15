Görüş Bildir
Haberler
Video
Hayallerimiz Yıkıldı: Film ve Dizilerdeki Aksiyon Dolu Tırmanma Sahneleri Nasıl Çekiliyor?

Hayallerimiz Yıkıldı: Film ve Dizilerdeki Aksiyon Dolu Tırmanma Sahneleri Nasıl Çekiliyor?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 15:31

İçerik Devam Ediyor

Film yapım süreci, izleyicinin perdede gördüğü son ürün kadar büyüleyici ve etkileyici bir deneyim olabilir. Her bir sahnenin meydana gelmesi için gereken emek, detaylara olan özen ve yaratıcılık, filmin kendisi kadar ilgi çekici ve merak uyandırıcı. Aynı zamanda gördüğümüz etkileyici sahnelerin aslında nasıl basit bir düzenekle çekildiğini görmek hayal kırıklığına da uğratabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir film çekimi sırasında, dağa tırmanma sahnesinin kaydedildiği anlar paylaşıldı.

Bir film çekimi sırasında, dağa tırmanma sahnesinin kaydedildiği anlar paylaşıldı.

O görüntü pek çok kişi için küçük bir hayal kırıklığı oldu.

O görüntü pek çok kişi için küçük bir hayal kırıklığı oldu.

İşte o çekim;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın