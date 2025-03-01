Ördekler Pamuk Gibiyken Neden Kazlar Onların Aksine Daha Agresiftir?

Kazlar büyük ve güçlü kuşlardır. Kanada kazlarının kanat açıklığı 1,7 metreye kadar ulaşabilir ve yaklaşık 4-5 kilo ağırlığa sahiptirler. Bu nedenle saldırgan bir kaz, oldukça korkutucu bir görüntüye sahip olabilir.

Bir kaz saldırıya geçtiğinde, önce gözlerini dikip bakarak, başını öne eğerek ve tıslayarak sizi uyarır. Eğer geri çekilmezseniz, kanatlarını açıp daha büyük görünmeye çalışır.