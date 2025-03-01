Ördekler Pamuk Gibiyken Neden Kazlar Onların Aksine Daha Agresiftir?
Ördekler Pamuk Gibiyken Neden Kazlar Onların Aksine Daha Agresiftir?
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Kazlar neden doğuştan agresif?
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Bunun temel sebebi, onların evrimsel olarak fiziksel çatışmalarla hayatta kalmaya alışmış olmasıdır.
Asıl sebep, koruma içgüdüsü olabilir mi?
Hatta sadece insanlara değil; diğer kuşlara, köpeklere ve hatta arabalara bile saldırdıkları görüldü!
Yavru kazların büyüme süreci boyunca ebeveynler son derece dikkatli ve agresif olur.
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Peki kazlar saldırırken ne kadar tehlikeli dersiniz?
Kazlar saldırırken ısırabilir ve kanatlarıyla güçlü darbeler vurabilirler.
Peki bir kaz size saldırırsa ne yapmalısınız?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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kazın ayağı öyle değil diye boşa dememişler..
Kazlar yerine kızlar dlye okuyan ben :)
Yılanı bile öldüren canlı sizi perişan eder. Görünce pek yaklaşmayın ama kaçmaya da gerek yok. Eti güzeldir.