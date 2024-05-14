Onur Ünlü'nün Yönettiği "Son of A Rich" Filminde Kerem Bürsin'in Partneri Kim Olacak?
Onur Ünlü'nün Yönettiği "Son of A Rich" Filminde Kerem Bürsin'in Partneri Kim Olacak?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin Mavi Marmara filminin ardından Onur Ünlü'nün yeni sinema filmi 'Son of A Rich'de başrol oynayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide ünlü oyuncuya hangi kadın oyuncunun eşlik edeceği belli olmuş!
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Kerem Bürsin'in dizi ve filmlerin aranan ismi olduğunu hepimiz biliyoruz! Bunda başarılı oyunculuğunun olduğu kadar yakışıklılığının da etkisi büyük elbette.
Son olarak Mavi Mağara filminde rol alan ünlü oyuncunun, Onur Ünlü tarafından çekilecek “Son Of A Rich”in başrolünde oynayacağı açıklanmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre filmle ilgili yepyeni bir gelişme daha yaşandı.
İddiaya göre Son of A Rich filminde Kerem Bürsin'le partner olması için Aslıhan Malbora'ya teklif götürülmüş.
Ne dersiniz, sizce uyumlu bir ikili olurlar mı?
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