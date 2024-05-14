Yeşilçam'ın Erotik Filmlerinde Rol Alan Kadınlar, Şimdi Ne Yapıyor?
Yeşilçam'ın Erotik Filmlerinde Rol Alan Kadınlar, Şimdi Ne Yapıyor?
Yeşilçam'dan erotik bir film furyası geçti. Geçti geçmesine fakat, erotik filmlerde rol alan oyuncular daha sonra neler yaşadı? Bir sosyal medya kullanıcısı, erotik filmlerde rol alan erkeklerin kariyerlerine nasıl devam ettiklerini söylerken kadınların başlarına neler geldiğini de tek tek anlattı.
Kaynak: Twitter
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Yeşilçam denilince elbette akıllarımıza duru güzelliğiyle gelen başarılı pek çok oyuncumuz var.
Hakan Güngör, yaptığı paylaşımda erotik filmlerde rol almış bazı kadın oyuncuların başlarına neler geldiğini tek tek anlattı.
1. Seher Şeniz
2. Zerrin Egeliler
3. Karaca Kaan
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4. Arzu Okay
5. Feri Cansel
6. Alev Altın
7. Peki ya tüm bu süreçte, erkeklere ne oldu?
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