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Yeşilçam'ın Erotik Filmlerinde Rol Alan Kadınlar, Şimdi Ne Yapıyor?

Yeşilçam'ın Erotik Filmlerinde Rol Alan Kadınlar, Şimdi Ne Yapıyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.05.2024 - 23:45

Yeşilçam'dan erotik bir film furyası geçti. Geçti geçmesine fakat, erotik filmlerde rol alan oyuncular daha sonra neler yaşadı? Bir sosyal medya kullanıcısı, erotik filmlerde rol alan erkeklerin kariyerlerine nasıl devam ettiklerini söylerken kadınların başlarına neler geldiğini de tek tek anlattı. 

Kaynak: Twitter

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Yeşilçam denilince elbette akıllarımıza duru güzelliğiyle gelen başarılı pek çok oyuncumuz var.

Yeşilçam denilince elbette akıllarımıza duru güzelliğiyle gelen başarılı pek çok oyuncumuz var.

Birçok kadın oyuncumuzun kariyeri parlayarak devam etmiş olsa da, bu durum herkes için geçerli değildi. Erotik filmlerde rol alan erkek oyuncular kariyerlerine başarıyla devam ederken, kadın oyuncularımızın hayatları pek de bu şekilde devam etmedi.

Hakan Güngör, yaptığı paylaşımda erotik filmlerde rol almış bazı kadın oyuncuların başlarına neler geldiğini tek tek anlattı.

Hakan Güngör, yaptığı paylaşımda erotik filmlerde rol almış bazı kadın oyuncuların başlarına neler geldiğini tek tek anlattı.

Bazı isimlerin yaşadıkları ise şu şekildeydi...

1. Seher Şeniz

1. Seher Şeniz

İntihar etti. İntihar mektubunda, “Nihayet bu iğrenç dünyadan gitmeyi başardım. Ölmenin, ölmeye çalışmanın bu kadar zor olduğunu söyleselerdi alay ederdim” dedi.

2. Zerrin Egeliler

2. Zerrin Egeliler

“Yaptığım filmlerden sonra seksten iğrendim. Çıplaklıktan nefret ettim” dedi. Üstelik devlet, uzun yıllar görmezden geldiği filmlere dur demeye karar verince hakkında soruşturma başlatılan isimlerden biri Zerrin Egeliler oldu.

3. Karaca Kaan

3. Karaca Kaan

Kendi ifadesiyle, itibarsızlık ve aşağılamaya maruz kaldı. Sonunda İstanbul’dan ayrıldı, saçlarını boyayıp başka bir şehirde yeni bir hayat kurmaya çalıştı.

Kaan, “Bunları yapanlar ünlü yönetmenler, yapımcılardı, Yılmaz Atadeniz, Çetin İnanç, Aram Gülyüz gibi. Onlara neden şimdi seks filmleri yönetmeni denmiyor? Siz yapmadınız mı bunları? Karaca kapıdan girsin, erkeği görsün, sabahlığını çıkarsın, sevişsin... Kim yazıyordu bunları? Sanki filmi ben yaptım, aldım, çektim, yönettim, sattım!” diye isyan etmişti.

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4. Arzu Okay

4. Arzu Okay

Ticaret yapmak istedi. Dükkan kiralayacağında onu tanıyanlar ya rahatsız ediyor ya da dükkanı kiraya vermiyordu. “Toplum baskısına maruz kaldığım doğrudur” diyordu. Sonunda Fransa’ya taşındı.

Okay, “Erkek yapımcısı, oyuncusu, senaristi utanmayacak, bir tek ben mi utanacağım seks filmlerinden?” diyordu.

5. Feri Cansel

5. Feri Cansel

39 yaşındayken bir erkek tarafından öldürüldü. Yönetmen Yılmaz Atadeniz, “Feri ne çektiyse dilinden çekti. Adama hakaretler etmiş, erkekliğine dokunan laflar söylemiş ve adamı kışkırtmış. Dili yüzünden hem kendini hem adamı yaktı Feri” dedi. Katili savundu.

6. Alev Altın

6. Alev Altın

Altın, soyunması gereken ilk sahnede çekindi. Soyunmakta gecikince yapımcı, Altın’a yumruk attı. Cihan Demirci'nin belirttiğine göre son yılları borç içinde ve faturalarını ödeyemeden geçti. 36 yaşında hayatını kaybetti.

7. Peki ya tüm bu süreçte, erkeklere ne oldu?

7. Peki ya tüm bu süreçte, erkeklere ne oldu?

Aydemir Akbaş, Mete İnselel, Bülent Kayabaş, Hadi Çaman, Yılmaz Köksal saygınlığını korudu. Ali Poyrazoğlu “Bana seks filmlerini sormayın!” deyip çıktı işin içinden. Rüştü Asyalı “Keloğlan İş Başında” ile furyaya katıldı ama o film de unutuldu gitti.

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