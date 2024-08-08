Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Onun Gözlerinin İçinde Kaybolurken Hafif Hafif Demlenmenizi Sağlayacak 13 Şarkı

etiket Onun Gözlerinin İçinde Kaybolurken Hafif Hafif Demlenmenizi Sağlayacak 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 02:10

Aşık olduğunuz kişinin gözlerinin içine bakarken kendinizden geçiyor ve tüm dünya sarhoş olmuşsunuz gibi dönüyorsa bu liste tam size göre!

Siz de o kişiye armağan etmek istediğiniz şarkıyı yorumlara yazabilirsiniz...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Müzeyyen Senar - Benzemez Kimse Sana

2. Manuş Baba - El Gibi

3. Sezen Aksu - Biliyorsun (Official Audio)

4. Adını Anmayacağım

5. Nesrin Sipahi - Aşkın Kanunu

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Müzeyyen Senar - Gamzedeyim Deva Bulmam (1975)

7. Muazzez Ersoy - Boş Çerçeve

8. Ferdi Tayfur - Huzurum Kalmadı

9. Ağlıyorsam Yaşıyorum

10. Gözlerin Doğuyor Gecelerime

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Dil Yarası - Orhan Gencebay(Official Video)

12. Cem Karaca-Ay Karanlık

13. Yaşar Özel - Bu Kadar Yürekten Çağırma Beni (Official Audio)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın