Onun Gözlerinin İçinde Kaybolurken Hafif Hafif Demlenmenizi Sağlayacak 13 Şarkı
Onun Gözlerinin İçinde Kaybolurken Hafif Hafif Demlenmenizi Sağlayacak 13 Şarkı
Aşık olduğunuz kişinin gözlerinin içine bakarken kendinizden geçiyor ve tüm dünya sarhoş olmuşsunuz gibi dönüyorsa bu liste tam size göre!
Siz de o kişiye armağan etmek istediğiniz şarkıyı yorumlara yazabilirsiniz...
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1. Müzeyyen Senar - Benzemez Kimse Sana
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2. Manuş Baba - El Gibi
3. Sezen Aksu - Biliyorsun (Official Audio)
4. Adını Anmayacağım
5. Nesrin Sipahi - Aşkın Kanunu
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6. Müzeyyen Senar - Gamzedeyim Deva Bulmam (1975)
7. Muazzez Ersoy - Boş Çerçeve
8. Ferdi Tayfur - Huzurum Kalmadı
9. Ağlıyorsam Yaşıyorum
10. Gözlerin Doğuyor Gecelerime
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