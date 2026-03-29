Ons Altın ve Gram Altın Arasındaki Fark Ne: Fiyat Ekranlarındaki Bu Değerler Neyi İfade Ediyor?

etiket Ons Altın ve Gram Altın Arasındaki Fark Ne: Fiyat Ekranlarındaki Bu Değerler Neyi İfade Ediyor?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
29.03.2026 - 17:01

Altına yatırım yapanların en çok duyduğu kavramlar arasında gram ve ons altın yer alıyor. Altın söz konusu olduğunda bu iki kavramı çok duyuyoruz. Peki bunlar ne demek, farkları ne? Hepsini anlattık!

Ons altın ve gram altın aynı şey değil elbette.

En basit şekilde ons altın, dünya genelinde referans alınan değerken gram altın daha Türkiye özelinde diyebiliriz. Gram altın, Türkiye'deki altının TL karşısındaki değerini gösteriyor aslında.

Ons altın nedir?

Ons altın nedir?

Ons, bir ağırlık ölçüsü. Altın için de uluslarası düzeyde bu yüzden kullanılıyor. Altın, uluslararası piyasada bu birim üzerinden işlem görüyor. Uluslararası standart olarak 1 ons 31,10 grama denk geliyor.

Altın fiyatını bu değer belirliyor.

Büyük finans merkezlerinde altının değeri ons üzerinden belirleniyor. Yani ons başına dolar cinsinden altın fiyatlanıyor. 

Ons duyuyorsak küresel fiyatları düşünmemiz gerek!

Altının ons üzerinden konuşulduğunu duyduğumuzda bunun uluslararası piyasalarla ilgili olduğunu anlayabiliriz. Çünkü ons altın, uluslarası piyasalardaki yatırımcıların referans aldığı bir değer.

Ons fiyatı uluslararası olaylarla yakından ilgili!

Ons fiyatı uluslararası piyasalarla ilgili olduğu için dünyadaki olaylardan etkilenebiliyor. Merkez bankalarının kararları ya da küresel ekonomik krizler ons altın fiyatı üzerinde çok etkili yani!

Gram altın nedir?

Gram altın nedir?

Gram altını duymayanımız yok elbete. Bunun nedeni gram altının Türk lirası karşılığı oması. Türkiye'de en çok takip edilen fiyatlardan olmasının nedeni de bu elbette. 

Gram altın, Türkiye'de altın denilince akla ilk gelen!

Türkiye'de ons altın kavramını pek sık duymuyoruz. Çünkü altın alışverişi daha çok gram üzerinden yapılıyor. Kuyumcularda ya da bankalarda işlem gören altınların fiyatını gram altın belirliyor.

Ama gram altın, ons altından bağımsız değil!

Gram altın fiyatı tek başına oluşmuyor elbette. Fiyat oluşurken hem ons altının fiyatı hem de dolar kuru belirleyici. Yani ons altın küresel piyasalarda etkili, bizi etkilemez demek pek doğru olmaz. Çünkü uluslararası altının fiyatı ve dolar kuru birlikte gram altının fiyatını belirliyor.

Gram altının hesaplaması şöyle:

Gram Altın Fiyatı = (Ons Altın Fiyatı x Dolar/TL Kuru) / 31,10

Yani gram altın ons altınla yakından ilgili. Tabii ki burada tek etmen ons altının fiyatı değil. Ons altının fiyatı kadar dolar kuru da önemli! Yani ons altın fiyatı aynıyken dolar yükselirse gram altın fiyatı artabilir. Ya da dolar sabitken ons altın fiyatı yükselirse yine gram altın yükselebilir.

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
