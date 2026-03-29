Ons Altın ve Gram Altın Arasındaki Fark Ne: Fiyat Ekranlarındaki Bu Değerler Neyi İfade Ediyor?

Ons, bir ağırlık ölçüsü. Altın için de uluslarası düzeyde bu yüzden kullanılıyor. Altın, uluslararası piyasada bu birim üzerinden işlem görüyor. Uluslararası standart olarak 1 ons 31,10 grama denk geliyor.

Altın fiyatını bu değer belirliyor.

Büyük finans merkezlerinde altının değeri ons üzerinden belirleniyor. Yani ons başına dolar cinsinden altın fiyatlanıyor.

Ons duyuyorsak küresel fiyatları düşünmemiz gerek!

Altının ons üzerinden konuşulduğunu duyduğumuzda bunun uluslararası piyasalarla ilgili olduğunu anlayabiliriz. Çünkü ons altın, uluslarası piyasalardaki yatırımcıların referans aldığı bir değer.